Beşiktaş’ın kıymeti, opsiyonu bozdurdu!

Beşiktaş yönetimi, yeni golcüsüMichy Batshuayi'nin transferiiçin tüm evrak işlemlerini tamamladı ve27 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllık kiralık olarakkadrosuna kattı. Chelsea ile yaptığı görüşmelerdesözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmakisteyen siyah-beyazlılar, özellikle geçen sezon geçicitransferle kadrosuna kattığı isimleri parlatınca buhedefine ulaşamadı. İngiliz ekibi, sözleşmesiniuzatıp kiralayacağı yıldız futbolcunun anlaşmasındanopsiyonu çıkardı. Batshuayi içinsembolik bir kiralama ücreti ödeneceği,kendisinin de yıllık yaklaşık 3 milyonEuro kazanacağı belirtildi.