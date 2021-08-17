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Giriş Tarihi: 17.8.2021

Beşiktaş’ın kıymeti, opsiyonu bozdurdu!

Beşiktaş’ın kıymeti, opsiyonu bozdurdu!
Beşiktaş yönetimi, yeni golcüsü Michy Batshuayi'nin transferi için tüm evrak işlemlerini tamamladı ve 27 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Chelsea ile yaptığı görüşmelerde sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak isteyen siyah-beyazlılar, özellikle geçen sezon geçici transferle kadrosuna kattığı isimleri parlatınca bu hedefine ulaşamadı. İngiliz ekibi, sözleşmesini uzatıp kiralayacağı yıldız futbolcunun anlaşmasından opsiyonu çıkardı. Batshuayi için sembolik bir kiralama ücreti ödeneceği, kendisinin de yıllık yaklaşık 3 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

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Beşiktaş’ın kıymeti, opsiyonu bozdurdu!
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