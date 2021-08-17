Beşiktaş’ta beklenen gelişme! Sergen Yalçın Ljajic’i kadro dışı bıraktı...

Beşiktaş'ın iki sezondur yollarını ayırmak için uğraştığı Adem Ljajic, yeni sezonda gözden çıkarılmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "Orta sahaya transfer yapacağız" açıklamasıyla gözler 29 yaşındaki oyuncuya çevrilmişti. Yönetimin teklif beklediği yıldız futbolcu için menajerine de kulüp bulması iletildi. Aksi takdirde Ljajic'in lisansının askıya alınması düşünülüyordu.



LENS VE DOUGLAS ILE ÇALIŞACAK

Dün itibariyle siyah-beyazlılar yeni bir hamle yaparak tecrübeli 10 numaraya, teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakıldığını tebliğ etti. Boşnak asıllı futbolcunun diğer kadro dışı isimler Jeremain Lens ve Douglas ile birlikte takımdan ayrı olarak tesisin farklı bir sahasında kendisine verilen program doğrultusunda çalışacağı bildirildi.



YILDA 3.2 MİLYON EURO ALIYOR

Kariyerinde Partizan, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları da giyen Ljajic, 2018'de Torino'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiş ve 2019'da 6.5 milyon Euro bonservis ile kadroya katılmıştı. Kartal'da toplam 85 resmi maça çıkan 29 yaşındaki on numara, 18 gol attı, 24 asist yaptı. 3.2 milyon Euro maaş alan Ljajic'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.