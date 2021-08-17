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Giriş Tarihi: 17.8.2021 11:53 Son Güncelleme: 17.8.2021 11:57

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi yaşandı! Schalke'nin oyuncusu Can Bozdoğan için harekete geçti!...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta transfer gelişmesi yaşandı! Schalke’nin oyuncusu Can Bozdoğan için harekete geçti!...

Beşiktaş, Schalke 04'ten 20 yaşındaki genç orta saha Can Bozdoğan'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama üzerine görüşmeler yapılıyor.

Son şampiyonlar Beşikta, Şampiyonlar Ligi öncesi kadro derinliğini genişletmek daha da güçlendirmek istiyor. Son olarak Michy Batshuayi transferini bitiren Beşiktaş'ta yeni hedef Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan oldu.

KİRALAMA İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Schalke 04'ten 20 yaşındaki genç orta saha Can Bozdoğan'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama üzerine görüşmeler yapılıyor.

Bundesliga'da geçtiğimiz sezon küme düşen Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan'ın sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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Beşiktaş'ta transfer gelişmesi yaşandı! Schalke'nin oyuncusu Can Bozdoğan için harekete geçti!...
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