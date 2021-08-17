En tatsız galibiyet

31’de Diagne perdeyi açtı, 45+1’de Cicaldau penaltıdan G.Saraylıların yüzünü güldürdü. Tarihe geçen kavga ise 63’te yaşandı. Kerem’e kafa ve yumrukla saldıran Marcao, Türk sporuna unutulmaz bir leke bıraktı
G.SARAY TARAFTARI MARCAO'NUN GÖNDERİLMESİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI Giresun'da ilk 30 dakika ev sahibi ekip orta sahada Taylan-Berkan ikilisine kurduğu baskıyla Galatasaray'ı sahasına hapsetti. Kalite eksikliğinden sonucagidemeyen Giresunspor, kalesindegördüğü ilk pozisyonda isegolü yedi. Taylan'ın nefis ara pasıyla savunma arkasına kaçırdığı Feghouli'nin kaleciden dönen topunu fırsatçı Diagna tamamladı. İlerleyen bölümde Sacha Boey'in kazandırdığı penaltıda Diagne'nin şutunu Okan Kocuk köşeden çıkardı. Devre olmadan bu kezceza sahası içinde Diagne'yi düşürenHüsamettin atıldı, Cicaldaupenaltıdan skoru 2-0 yaptı.10 kişi kalmış Giresun karşısında Aslan'ın ikinci yarıda farka gitmesi beklenirken, yeşil sahalarda eşi benzeri zor görülecek bir olay yaşandı. Takım arkadaşı Kerem'e yumrukatan Marcao gördüğü kırmızı kartla Galatasaray'ıntadını kaçırdı. Marcao'nun bu hareketigalibiyetin önüne geçti.
SACHA BOEY ÇİZGİYİ GEÇTİ
40. dakikada Sacha Boey sağ kanattan ceza sahasına girerken yerde kaldı. Giresun cephesi pozisyonun dışarıda olduğunu iddia ederken VAR incelemesi ile penaltı kararı çıktı. Mbaye Diagne ise G.Saray kariyerindeki üçüncü penaltıyı kaçırdı. Senegalli oyuncu daha önce de Türkiye Kupası'nda Akhisar (15 Mayıs 2019) ve Süper Lig'de Rize (11 Mayıs 2019) karşısında sarı-kırmızılı forma ile penaltıdan yararlanamamıştı.
OFSAYTTAN DÖNEN PENALTI
45+1. dakikada Diagne ceza sahasında düşürülürken ofsayt kararı çıktı… Ancak sonrasında VAR incelemesinde pozisyonun ofsayt olmadığı Erkan Özdamar'a iletildi ve penaltı incelemesi için davet geldi. Pozisyonu yeniden izleyen orta hakem, Diagne'yi yere düşüren Hüsamettin'e kırmızı kart gösterirken beyaz noktayı işaret etti...
GİRESUN'DA İLK KEZ KAZANDI
G.SARAY Giresun deplasmanında ilk galibiyetini aldı! Sarıkırmızılılar, Süper Lig tarihinde 7. kez karşı karşıyageldiği Karadeniz ekibinisahasında ilk kez mağlupederken daha önce 5 beraberlikve 1 mağlubiyetalmıştı.
BURAK ELMAS ÇOK ŞAŞIRDI!
GIRESUNSPOR Başkanı Hakan Karaahmet maçta yaşanan kavga sırasında G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın şaşkına döndüğünü söyledi. Elmas'ın "Hayatımdaböyle bir şey görmedim" dediğini de sözlerine ekleyen Karaahmet, "İyibir maç oldu. G.Saray ileiyi ilişkilerimiz var. İyibir futbol oynamaya çalıştık,zamanla daha da iyiolacağız. Takviyeler de gelecek" ifadelerini kullandı.