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Giriş Tarihi: 17.8.2021

En tatsız galibiyet

En tatsız galibiyet

31’de Diagne perdeyi açtı, 45+1’de Cicaldau penaltıdan G.Saraylıların yüzünü güldürdü. Tarihe geçen kavga ise 63’te yaşandı. Kerem’e kafa ve yumrukla saldıran Marcao, Türk sporuna unutulmaz bir leke bıraktı

G.SARAY TARAFTARI MARCAO'NUN GÖNDERİLMESİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI
Giresun'da ilk 30 dakika ev sahibi ekip orta sahada Taylan-Berkan ikilisine kurduğu baskıyla Galatasaray'ı sahasına hapsetti. Kalite eksikliğinden sonuca gidemeyen Giresunspor, kalesinde gördüğü ilk pozisyonda ise golü yedi. Taylan'ın nefis ara pasıyla savunma arkasına kaçırdığı Feghouli'nin kaleciden dönen topunu fırsatçı Diagna tamamladı. İlerleyen bölümde Sacha Boey'in kazandırdığı penaltıda Diagne'nin şutunu Okan Kocuk köşeden çıkardı. Devre olmadan bu kez ceza sahası içinde Diagne'yi düşüren Hüsamettin atıldı, Cicaldau penaltıdan skoru 2-0 yaptı. 10 kişi kalmış Giresun karşısında Aslan'ın ikinci yarıda farka gitmesi beklenirken, yeşil sahalarda eşi benzeri zor görülecek bir olay yaşandı. Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao gördüğü kırmızı kartla Galatasaray'ın tadını kaçırdı. Marcao'nun bu hareketi galibiyetin önüne geçti.

SACHA BOEY ÇİZGİYİ GEÇTİ
40. dakikada Sacha Boey sağ kanattan ceza sahasına girerken yerde kaldı. Giresun cephesi pozisyonun dışarıda olduğunu iddia ederken VAR incelemesi ile penaltı kararı çıktı. Mbaye Diagne ise G.Saray kariyerindeki üçüncü penaltıyı kaçırdı. Senegalli oyuncu daha önce de Türkiye Kupası'nda Akhisar (15 Mayıs 2019) ve Süper Lig'de Rize (11 Mayıs 2019) karşısında sarı-kırmızılı forma ile penaltıdan yararlanamamıştı.

OFSAYTTAN DÖNEN PENALTI
45+1. dakikada Diagne ceza sahasında düşürülürken ofsayt kararı çıktı… Ancak sonrasında VAR incelemesinde pozisyonun ofsayt olmadığı Erkan Özdamar'a iletildi ve penaltı incelemesi için davet geldi. Pozisyonu yeniden izleyen orta hakem, Diagne'yi yere düşüren Hüsamettin'e kırmızı kart gösterirken beyaz noktayı işaret etti...

GİRESUN'DA İLK KEZ KAZANDI
G.SARAY Giresun deplasmanında ilk galibiyetini aldı! Sarıkırmızılılar, Süper Lig tarihinde 7. kez karşı karşıya geldiği Karadeniz ekibini sahasında ilk kez mağlup ederken daha önce 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

BURAK ELMAS ÇOK ŞAŞIRDI!
GIRESUNSPOR Başkanı Hakan Karaahmet maçta yaşanan kavga sırasında G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın şaşkına döndüğünü söyledi. Elmas'ın "Hayatımda böyle bir şey görmedim" dediğini de sözlerine ekleyen Karaahmet, "İyi bir maç oldu. G.Saray ile iyi ilişkilerimiz var. İyi bir futbol oynamaya çalıştık, zamanla daha da iyi olacağız. Takviyeler de gelecek" ifadelerini kullandı.

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