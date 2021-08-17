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Giriş Tarihi: 17.8.2021 18:09 Son Güncelleme: 17.8.2021 18:13

Hikmet Karaman, Süper Lig'e geri dönüyor! Kayserispor ile prensip anlaşmasına varıldı...

DHA
Hikmet Karaman, Süper Lig’e geri dönüyor! Kayserispor ile prensip anlaşmasına varıldı...

Yukatel Kayserispor, Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte Hikmet Karaman'ın adı ön plana çıkıyordu.

Tecrübeli teknik adamla bir süredir görüşme halinde olan sarı-kırmızılı yöneticiler, aradaki pürüzleri kaldırdı ve Karaman ile anlaşmaya vardı.

Hikmet Karaman'ın Kayseri'ye gideceği, yarın gün içinde de imzaların atılacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.

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Hikmet Karaman, Süper Lig'e geri dönüyor! Kayserispor ile prensip anlaşmasına varıldı...
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