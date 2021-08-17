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Giriş Tarihi: 17.8.2021

İşte Tufan planı

VOLKAN DEMİR
İşte Tufan planı

İngiliz yetkililer ile görüşme halinde olan sarı-lacivertli yönetim, kiralık sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Pazarlıklarda son durum bugün netlik kazanacak

Geçtiğimiz sezon hem Fenerbahçe hem Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'da çok sayıda kulübün dikkatini çeken Ozan Tufan'a İngiltere kapısı açılıyor… Daha önce Crystal Palace'a transferi son anda gerçekleşmeyen 26 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Watford ile prensip anlaşmasına vardı. Sarılacivertli kulüp ile menajerler aracılığıyla ilk teması kuran İngiliz yetkililerin, resmi teklifini yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

TRANSFER OLURSA F.BAHÇE LİMİTİ AÇACAK
Watford, Ozan için kiralama teklifi sunarken, Fenerbahçe yönetimi sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Transferle ilgili son durum bugün netlik kazanacak. Milli futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali hayli yüksek görünüyor. Bu transferle birlikte Fenerbahçe limit konusunda rahatlayacak. Böylelikle planlanan santrfor, sol kanat ve orta alan takviyeleri için limit açılacak ve Kanarya, hedeflediği isimler üzerinde daha net biçimde yoğunlaşacak.

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İşte Tufan planı
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