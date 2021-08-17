İşte Tufan planı

İngiliz yetkililer ile görüşme halinde olan sarı-lacivertli yönetim, kiralık sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Pazarlıklarda son durum bugün netlik kazanacak
Geçtiğimiz sezon hem Fenerbahçe hem Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'da çok sayıda kulübün dikkatini çeken Ozan Tufan'a İngiltere kapısı açılıyor… Dahaönce CrystalPalace'a transferison andagerçekleşmeyen 26 yaşındaki oyuncu,Premier Lig ekiplerinden Watfordile prensip anlaşmasına vardı. Sarılacivertli kulüp ile menajerler aracılığıyla ilk teması kuran İngiliz yetkililerin, resmi teklifini yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.
TRANSFER OLURSA F.BAHÇE LİMİTİ AÇACAK Watford, Ozan için kiralama teklifi sunarken, Fenerbahçe yönetimi sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Transferle ilgili son durum bugün netlik kazanacak. Millifutbolcunun takımdan ayrılma ihtimalihayli yüksek görünüyor. Bu transferle birlikte Fenerbahçe limit konusunda rahatlayacak. Böylelikle planlanansantrfor, sol kanat ve orta alan takviyeleriiçin limit açılacak ve Kanarya,hedeflediği isimler üzerinde daha netbiçimde yoğunlaşacak.