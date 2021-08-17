Kerem’a yumruk atan Marcao ne kadar ceza alacak? Spor Hukuku Uzmanı Nihat Güman açıkladı...

Marcao dün akşamki Giresunspor maçında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Takım arkadaşı Kerem'e saldıran Marcao'nun ne kadar ceza alacağı hakkında farklı yorumlar var. Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nihat Güman, Marcao'ya cezasının üst sınırdan verileceğini ifade etti.
İşte Spor Hukuku Uzmanı Nihat Güman'ın Marcao yorumu...
Marcao konusunda birkaç farklı süreç var. Olay müsabaka sırasında yaşandığı için TFF de dahil oldu. Ayrıca Galatasaray'ın da iç soruşturması var. Galatasaray, Marcao'dan savunma alacak. Fatih Terim de bunu ifade etti.
Marcao, takım arkadaşı Kerem'e önce kafa attı sonra da yumruklar savurdu. Burada cezanın tayininde önemli olan nokta saldırının varlığı ve sürekliliği... Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi gereğince Marcao'ya saldırıdan ceza verilebilir. Küfür varsa cezanın miktarında artış olabilir.
MARCAO NE KADAR CEZA ALACAK? EYLEMİN SÜREKLİLİĞİ...
Marcao'nun en az 5 maç ceza almasını bekliyorum. Ceza en fazla 10 maça çıkabilir. Muhtemelen cezanın ortası bulunur. 7-8 maçlık bir ceza da olabilir. Hem kafa atması hem de yumruk atması eylemin devamlılığını işaret ediyor. Eylem sürekli olduğu için üst sınırdan ceza verilme ihtimali de var.
SAVUNMASI ALINACAK!
Galatasaray, önce Marcao'nun savunmasını alacak. Galatasaray kulüp disiplin talimatındaki yaptırımlar uygulanacak. Fatih Terim bu konuyu iyi ifade etti, savunma alındıktan sonra oyuncuya ceza verilecek.
SÜRESİZ KADRO DIŞI...
Marcao'ya para cezası verilebilir. Süresiz kadro dışı da bırakılabilir. Bunlar tamamen yönetimin insiyatifinde.
'FESİH HER ZAMAN SON ÇARE...'
Kerem'in psikolojisi önemli. Kendisini güvende hissedecek mi? Bu noktada en önemlisi Kerem'in sağlığı. Fesih her zaman en son çaredir. Fesih olacağını düşünmüyorum.