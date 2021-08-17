Kerem’a yumruk atan Marcao ne kadar ceza alacak? Spor Hukuku Uzmanı Nihat Güman açıkladı...

Marcao dün akşamki Giresunspor maçında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Takım arkadaşı Kerem'e saldıran Marcao'nun ne kadar ceza alacağı hakkında farklı yorumlar var. Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nihat Güman, Marcao'ya cezasının üst sınırdan verileceğini ifade etti.

İşte Spor Hukuku Uzmanı Nihat Güman'ın Marcao yorumu...

Marcao konusunda birkaç farklı süreç var. Olay müsabaka sırasında yaşandığı için TFF de dahil oldu. Ayrıca Galatasaray'ın da iç soruşturması var. Galatasaray, Marcao'dan savunma alacak. Fatih Terim de bunu ifade etti.