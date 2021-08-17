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Giriş Tarihi: 17.8.2021

Konyaspor unvan söktü

Konyaspor unvan söktü

Palut’un öğrencileri, deplasmanda Cikalleshi’nin golüyle mağlup ettiği Sivasspor’un ligdeki 19 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'e de iyi başlama hedefi İttifak Holding Konyaspor'a takıldı. İlhan Palut yönetimindeki Konya temsilcisi, deplasmanda tek golle kazanıp hem 3 puanı aldı hem de Yiğido'nun ligde geçen sezondan gelen 19 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Yeşilbeyazlıları galibiyete taşıyan tek golü 88. dakikada sahneye çıkan Sokol Cikalleshi attı. Bu sonuçla Konyaspor, Sivas deplasmanında tam 11 maç sonra galibiyete uzandı.

MAÇIN OLAYI
Sivassporlu Felix, kenarda beyaz tişört giyen Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'u takım arkadaşı sanarak pas verdi. Hakem Aydınus, Sivassporlu oyuncuların şortuyla aynı renk olduğu için Palut'tan üstünü değiştirmesini istedi. İlhan Hoca üzerine yeşil bir tişört giydi

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Konyaspor unvan söktü
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