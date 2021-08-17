Konyaspor unvan söktü

Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'e de iyi başlama hedefi İttifak Holding Konyaspor'a takıldı. İlhan Palut yönetimindeki Konya temsilcisi, deplasmanda tek golle kazanıp hem 3 puanı aldı hem de Yiğido'nun ligde geçen sezondan gelen 19 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Yeşilbeyazlıları galibiyete taşıyan tek golü 88. dakikada sahneye çıkan Sokol Cikalleshi attı. Bu sonuçlaKonyaspor, Sivas deplasmanındatam 11 maçsonra galibiyete uzandı.
MAÇIN OLAYI
Sivassporlu Felix, kenarda beyaz tişört giyen Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'u takım arkadaşı sanarak pas verdi. Hakem Aydınus, Sivassporlu oyuncuların şortuyla aynı renk olduğu için Palut'tan üstünü değiştirmesini istedi. İlhan Hoca üzerine yeşil bir tişört giydi