Marcao’nun attığı yumruklar akla Bowyer-Dyer kavgasını getirdi! Formaları yırtılan oyuncular...

Süper Lig'de bu sezon ilk maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray lige galibiyetle başladı. İlk maçında penaltıdan gol atan yeni transfer Cicaldau ise oynadığı futbolla beğeni topladı.
MAÇA DAMGA VURAN OLAY!
Maçın 60. dakikasında Marca ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan gerginlik maça damga vuran olay oldu. Marcao, henüz bilinmeyen bir nedenle takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun üzerine yürüdü.
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MARCAO KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDI
Kerem'in üzerine yürüyen Marcao, maç sırasında genç oyuncuya yumruklar atmaya başladı. Kendisini savunan Kerem, olayın şokunu yaşarken diğer takım arkadaşları Diagne ve Cicaladu, Marcao'yu sakinleştirme çalıştı. Yaşanan bu olay sonrası maçın hakemi Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı. Olaydan sonra Fatih Terim, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na sarılarak destek çıktı.
SAHA İÇİNDEKİ KAVGA LEE BOWYER VE KİERON DYER KAVGASINI AKILLARA GETİRDİ
Dün maç esnasında yaşanan kavga, Premier Lig'de 2005 yılında Newcastle United-Aston Villa maçındaki olayı akıllara getirdi.
2005 yılında Premier Lig maçında Newcastle United-Aston Villa maçında yaşanan bir kavga akıllara kazınmıştı. Kavgaları ve agresifliğiyle bilinen Lee Bowyer, takım arkadaşı Kieron Dyer ile maç esnasında kavga etmişti.
İKİ OYUNCU DA OYUNDAN ATILMIŞTI
Lee Bowyer ve Kieron Dyer arasında yaşanan yumruklu kavgayı sahadaki oyuncular ayırırken maçın hakemi iki oyuncuya da kırmızı kart göstererek oyundan atmıştı. Maç sonrası iki oyuncu ve teknik direktör taraftarlardan özür dilemişti.
Sabah Spor yazarı Bülent Timurlenk, dün yaşanan kavgayı bugünkü köşe yazısında yorumladı. Timurlenk, Marcao'nun attığı yumrukların kariyerini paramparça ettiğini ifade etti. İşte Bülent Timurlenk'in yazısı...
"Profesyonel futbolu, çocukluk ve gençliğinde, hatta iş sonrası halı sahada oynadığımız oyundan ayıran çok fark var da özetle ilk akla gelenler: İyi çalışacaksınız. Taktik disiplininiz olacak. Oynadığınız takım oyunu... Siz hata yaptığınızda arkadaşınız yardıma koşacak, bir sonraki pozisyonda siz yetişeceksiniz. Vücudunuza iyi bakacaksınız, iyi besleneceksiniz. Kaybettiğinizde kafanız düşmeyecek, kazandığınızda bir sonraki maçın 0-0 başladığını unutmayacaksınız."
"Yılın 11 ayını birlikte geçirdiğiniz takım arkadaşlarınız aileniz olacak, küçüklere yol göstereceksiniz. Milyonların önünde oynadığınız bu oyunda sertlik var, sakatlanabilir, sakatlayabilirsiniz ama hareketlerinizde kasıt olmayacak. Sizin ekmek tekneniz, rakibinizin de ekmek teknesi. Akıl sağlığına dikkat edeceksiniz. Kariyerinizde basamakları çıktıkça, hedefler büyüdükçe, zirveye yaklaştıkça oksijen azalacak, bazen kendinizi yalnız hissedeceksiniz ama bütün bunlarla baş edebilmek için yıllarınızı verdiniz. Bunun için milyonlar kazanıyorsunuz. Sizden istenen sadece iyi futbol değil, sizleri milyonlarca insan, çocuk izliyor, onların rol modelisiniz. Profesyonelsiniz, sahada kimseyi dövemezsiniz. Bunu yaparsanız kale çizgisinden 100 top çıkarsanız da 50 kafa golü atsanız da size o maç ı hatırlatırlar. Marcao'nun, Kerem'in bedenine vurduğu darbeler aslında kendi kariyerini paramparça eden bir profesyonelin dramıdır. Cezaların en büyüğü neyse federasyon da kulübü de verir ama benim aklımda Marcao iyi insan olarak kalmayacak. İyi bir stoper mi değil mi, bunun artık önemi yok. Galatasaray ligin ilk maçında iki golle devreye rahat gitti.. İkinci yarıda futbolu hatırlayan var mı?"SON DAKİKA: İşte Marcao krizi sonrası yaşananlar! Maç biter bitmez soyunma odası karıştı Arda Turan...