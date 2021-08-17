Marcao’nun saldırısına uğrayan Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray paylaşımı!

Son dakika... Dün akşamki Giresunspor maçının ikinci yarısında Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun saldırısına uğrayan Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım geldi! Genç oyuncu, Galatasaray armasını paylaşarak taraftara mesaj verdi. Kerem'in morali dün akşam çok bozulmuştu. Fatih Terim başta olmak üzere takım arkadaşları genç oyuncuyu sakinleştirmişti.
Son dakika Galatasaray haberi... Dün akşam takım arkadaşı Marcao'nun saldırısıyla karşı karşıya gelen Kerem Aktürkoğlu, resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray armasının olduğu bir fotoğraf paylaştı.