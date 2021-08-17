Marcao’nun saldırısına uğrayan Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray paylaşımı!

Son dakika Galatasaray haberi... Dün akşam takım arkadaşı Marcao'nun saldırısıyla karşı karşıya gelen Kerem Aktürkoğlu, resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray armasının olduğu bir fotoğraf paylaştı.