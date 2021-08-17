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Giriş Tarihi: 17.8.2021 15:39

Randers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Randers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Haydi Galatasaray! Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla eşleşti. Sarı kırmızılılar, Randers'ı eleyerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaşırken Randers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Randers Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar

Süper Lig'e galibiyetle başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Sarı kırmızılı ekip, St. Johnstone'ı geçerken Play-Off turunda Danimarka'dan Randers takımı ile eşleşti. Cimbom, bu turu da geçtiği takdirde gruplara adını yazdıracak. Galatasaray'ın Avrupa serüveni için önem arz eden mücadele Türkiye'den de milyonlarca taraftar tarafından canlı izlenecek. Bu doğrultuda, Randers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı ve son gelişmeler

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk karşılaşması olan Randers Galatasaray maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele, Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.

Danimarka Süper Ligi'nde tarihinde hiç şampiyonluğu bulunmayan Randers, geçen sezon Danimarka Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne kaldı. Bu sezona ise iyi başlayan takım, Thomas Thomasberg yönetiminde ilk 4 haftası geride kalan Süper Lig'de aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle toplamda 10 puana ulaşıp zirvede yer aldı.

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Randers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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