Randers maçı öncesi Galatasaray’da Marcao antrenmana çıkmadı!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Giresunspor maçında 45 dakikadan fazla süre alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından üç grup halinde sınırlı alanda değişmeli olarak dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadığı aktarıldı.

MARCAO ANTRENMANDA YER ALMADI

Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira'nın, antrenmanda yer almadığı duyuruldu.

Galatasaray, Randers maçı için yarın saat 10.30'da özel bir uçuşla Danimarka'nın Aarhus kentine hareket edecek. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşma öncesin son antrenmanını TSİ 19.00'da Cepheus Park Randers stadında yapacak. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu, TSİ 18.30'da statta basın toplantısı düzenleyecek.