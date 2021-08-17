Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Sivasspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Sivasspor, play off turunda Kopenhag ile karşılaşacak. Mutlak galibiyet parolasıyla yeşil sahaya çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekibin mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler Sivasspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
UEFA Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat detayları şöyle;
Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 19 Ağustos Perşembe saat 21.00'de oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.
Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı maçın biletleri, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı güney kale arkasında bulunan Passolig noktasında satışa çıktı.
Sivasspor-Kopenhag maçının bilet fiyatları 25 ile 70 lira arasında belirlendi.