Son dakika: Beşiktaş Michy Batshuayi transferini KAP’a bildirdi!

Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi dün gece saatlerinde İstanbul'a gelmişti.
BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI
Beşiktaş: "Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır."
Batshuayi'yi havalimanında 200 kadar siyah-beyazlı taraftar tezahüratlarla karşıladı. Belçikalı futbolcu da "kartal" pençesi yaparak basın mensuplarına görüntü verdi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'da
Belçikalı santrforun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.
BATSHUAYİ CHELSEA'DEN KİRALANDI
Beşiktaş yeni golcüsü Michy Batshuayi'nin işlemlerini tamamladı. Belçikalı oyuncu İstanbul'a geldi. Chelsea, son anda sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kaldırdı ve futbolcuyu 3 milyon euro'ya 1 yıllığına Beşiktaş'a kiraladı. Batshuayi'nin Gaziantep FK maçında kadroda olması da bekleniyor.
TRANSFERİN MELİYETİ BELLİ OLDU!
Beşiktaş, bu transfer için kiralama ücreti ödemeyecek. Sözleşmede 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonu var ama mecburi değil.