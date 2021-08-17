Son dakika: Beşiktaş’a müjdeli haber! Barcelona’dan Umtiti kararı

Son dakika... Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonda da iddiali bir kadroyla mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, lige 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlarken, transfer çalışmaları da devam ediyor.
Bu sezon kadrosunu; Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Mert Günok, Ghezzal, Rosier, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi ile güçlendiren Kartal'ın son hedefi ise Samuel Umtiti'ydi. Barcelona'nın Fransız savunma oyuncusuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
1 HAFTA SÜRE VERİLDİ...
Bu yıl La Liga'nın harcama limitlerine takılan ve Lionel Messi'yi PSG'ye kaptıran Barcelona'da kriz devam ediyor. Maaş bütçesini düşürmek isteyen Barça, Samuel Umtiti'yi gözden çıkardı.
İspanyol basınından Sport Gazetesi'nin haberine göre, Barcelona ile Umtiti'nin yolları ayrılıyor. Katalon ekibi, kendisine gelen tüm teklifleri reddeden Fransız yıldıza 1 hafta süre verdi.
Umtiti'nin kendisine kulüp bulup takımdan ayrılmaması durumunda ise sözleşmesi feshedilecek. Barcelona'nın bu kararı alma sebebi ise oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak istemesi.
İspanyol basını, Beşiktaş'ın Umtiti için Barcelona'ya kiralama teklifi yaptığı ve oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğu ifade edilmişti.
Barça'nın bu kararından sonra siyah-beyazlılar yeniden harekete geçecek.
Umtiti, 2016 yılında 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lyon'dan Barcelona'ya imza atmıştı.