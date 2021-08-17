Son dakika: Beşiktaş’a müjdeli haber! Barcelona’dan Umtiti kararı

Bu sezon kadrosunu; Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Mert Günok, Ghezzal, Rosier, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi ile güçlendiren Kartal'ın son hedefi ise Samuel Umtiti'ydi. Barcelona'nın Fransız savunma oyuncusuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.