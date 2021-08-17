Bongda24h: Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa attı ve defalarca yumrukladı. Galatasaray'ın kadrosundaki diğer oyuncular da hızlı bir şekilde müdahale ederek iki oyuncuyu ayırdı. Hakem olayın videosunu inceledikten sonra Marcao kırmızı kart gördü. Sahada mücadele ettiği için ek bir ceza alması bekleniyor. Türk liginin kurallarına göre bu olay "saldırı" olarak sınıflandırılabilir. Ve Marcao 5 ila 10 maç yasağı ile karşı karşıya kalabilir.