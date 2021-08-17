Galatasaray'da Marcao'nun maç sırasında Kerem Aktürkoğlu'na saldırması dünya basınında da gündeme oturdu. İspanya'dan Polonya'ya kadar birçok ülkede yer alan skandal görüntü için çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları...
Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda 2-0 kazandığı Giresunspor maçına Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması damgasını vurdu.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN FATİH TERİM'E: HOCAM SADECE 'SUS DEDİM
Yaşanan skandal sonrası Marcao kırmızı kart görürken, Fatih Terim ise oyundan aldığı Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasına gitmesine izin vermedi.
Fatih Terim, Kerem'in yanına giderek "Ne oldu oğlum?" diye sordu. Genç oyuncu ise "Sadece 'sus' dedim hocam" diyerek kendini savundu.
Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı görüntüler İspanya'dan Polonya'ya kadar birçok ülkenin haber sitelerinde yer aldı. Skandal görüntü için çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte o haberler...
MARCA: Takım arkadaşına kafa ve yumruk atan Galatasaraylı futbolcu ihraç edildi. Brezilyalı Marcao, Giresunspor ile oynanan maçın 63. dakikasında yumruk attığı takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile kavga ettiği için direkt kırmızı kart gördü.
Canalrcn: Falcao'nun takım arkadaşları maç sırasında kavga etti. Marcao kontrolden çıktı ve takım arkadaşına önce kafa ardından da yumruk attı. Marcao'nun talihsiz hareketleri oyundan atılması ve arkadaşlarının ona sert tepki göstermesiyle sonuçlandı.
AS: Falcao'nun iki takım arkadaşı oyunun ortasında kavga etti. Galatasaray-Giresunspor maçının 61. dakikasında Marcao kendini kaybetti ve Kerem Aktürkoğlu'na farklı şekillerde vurdu. Hakem Brezilyalıyı ihraç etti.
OLE: Utanç verici olduğu kadar sıra dışıydı. Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao, Giresunspor'u 2-0 yendikleri maçta takım arkadaşı Aktürkoğlu'na vurduğu için oyundan ihraç edildi.
Bolalob: Kaos! Marcao oyundan atıldı ancak ilginç bir şekilde bu rakibiyle kavga ettiği için değildi. Bunun yerine kendi takım arkadaşı forvet oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için oyun dışına gönderildi.
Onet: Maç sırasında garip bir durum. Marcao, Giresunspor maçında takım arkadaşına çok kızdı ve kendisine saldırdı. Savunma oyuncusu hakem tarafından hemen durduruldu ve tuhaf davranışı nedeniyle sahadan uzaklaştırıldı.
TVI24: Marcao kendini kaybetti ve Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Takım arkadaşının yanına gitti ve hemen ona kafa attı. Sonra diğer oyuncular tarafından engellenmeden önce takım arkadaşına 3 yumruk atmaya çalıştı.
Voetbalzone: Giresun maçında Galatasaray'ın durumu iyi görünüyordu. Ancak birden ortalık karıştı ve Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na öfkeyle saldırdı. Brezilyalı savunma oyuncusu arkadaşına kafa attı ve ardından vurmaya başladı. Diğer Galatasaraylı futbolcuların araya girmesinin ardından hakem VAR tarafından sahaya çağrıldı. Ardından Marcao kırmızı kart gördü.
Bongda24h: Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa attı ve defalarca yumrukladı. Galatasaray'ın kadrosundaki diğer oyuncular da hızlı bir şekilde müdahale ederek iki oyuncuyu ayırdı. Hakem olayın videosunu inceledikten sonra Marcao kırmızı kart gördü. Sahada mücadele ettiği için ek bir ceza alması bekleniyor. Türk liginin kurallarına göre bu olay "saldırı" olarak sınıflandırılabilir. Ve Marcao 5 ila 10 maç yasağı ile karşı karşıya kalabilir.
FCInter1908: Galatasaray'da çılgınlık! Marcao takım arkadaşına saldırdı.