Son dakika: Fatih Terim Marcao kararını açıkladı! "Gerekeni yapacağız..."

Son dakika... Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0'lık skorla geçti. Sarı-kırmızılı takım; Diagne ve Cicaldau'nun golleriyle sezona 3 puanla başladı.
Ancak mücadeleye damga vuran pozisyon Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşandı. Brezilyalı ismin, genç futbolcuya kafa ve yumruk atması herkesi şoke etti. Müsabakanın ardından beIN Sports'a konuşan Fatih Terim, hem bu kavgayı hem de olası verilecek cezaları değerlendirdi.
Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...
Hepimiz, soyunma odasında, sahanın içinde her türlü münakaşayı ederiz. Hatta neredeyse birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz ama ama ben ilk defa görüyorum böyle bir pozisyonu. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz.
Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Futbolda söylemler, eylemler çoktur. Biz bile oyunculara yükseliyoruz zaman zaman ama bunlar soyunma odasında olur, antrenmanda olur, çözülür. Bunlar hoş olmadı.
Durumu bir şekilde çözeceğiz, kimse merak etmesin. Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya gereken neyse biz yapacağız, yapacaksak. Sakin olalım, ortalık biraz elektrikli. Her şeyi hallederiz, kimse merak etmesin.
Marcao herkesten özür dileyecek, sonra bakarız. Biz bu tip hadiseleri çok gördük, hepsini de çözdük. Biz kimsenin bilmemesine rağmen Melo - Riera'yı da açıkladık. Onu da çözdük, bunu da çözeriz.
Kimse merak etmesin. Sinirle, hiddetle hareket etmeyiz. Sakin olması gereken biziz. Bizim görevimiz herkesi kazanmak, yanlışı ifade etmek.
Biz kararları, Galatasaray'ı mutlu etmek için alırız.
Galatasaray’da Marcao Kerem Aktürkoğlu’na kafa ve yumruk attı! İşte, Marcao Kerem kavgası ve büyük tepki çeken o görüntüler | Video