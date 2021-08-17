Son dakika: Fatih Terim Marcao kararını açıkladı! "Gerekeni yapacağız..."

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...

Hepimiz, soyunma odasında, sahanın içinde her türlü münakaşayı ederiz. Hatta neredeyse birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz ama ama ben ilk defa görüyorum böyle bir pozisyonu. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz.