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Giriş Tarihi: 17.8.2021 00:28 Son Güncelleme: 17.8.2021 07:08

Son dakika: Fatih Terim Marcao kararını açıkladı! "Gerekeni yapacağız..."

Son dakika: Fatih Terim Marcao kararını açıkladı! Gerekeni yapacağız...

Son dakika... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kazandıkları Giresunspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti değerlendiren Terim, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attığı pozisyona dair flaş ifadeler kullandı. Deneyimli hoca, "Ben sahada ilk defa böyle bir olay görüyorum. Futbolda böyle münakaşalar oluyor; antrenmanda, soyunma odasında oluyor ancak sahada ilk kez görüyorum. Çözümü bize ait, bir şekilde çözeceğiz. Maçtan yarım saat sonra, 'Yaptırım uygulanacak mı?' sorusu hoş değil. Gerekeni yaptık, yapacağız elbette." dedi.

Son dakika... Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0'lık skorla geçti. Sarı-kırmızılı takım; Diagne ve Cicaldau'nun golleriyle sezona 3 puanla başladı.

Ancak mücadeleye damga vuran pozisyon Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşandı. Brezilyalı ismin, genç futbolcuya kafa ve yumruk atması herkesi şoke etti. Müsabakanın ardından beIN Sports'a konuşan Fatih Terim, hem bu kavgayı hem de olası verilecek cezaları değerlendirdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...

Hepimiz, soyunma odasında, sahanın içinde her türlü münakaşayı ederiz. Hatta neredeyse birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz ama ama ben ilk defa görüyorum böyle bir pozisyonu. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz.

Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Futbolda söylemler, eylemler çoktur. Biz bile oyunculara yükseliyoruz zaman zaman ama bunlar soyunma odasında olur, antrenmanda olur, çözülür. Bunlar hoş olmadı.

Durumu bir şekilde çözeceğiz, kimse merak etmesin. Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya gereken neyse biz yapacağız, yapacaksak. Sakin olalım, ortalık biraz elektrikli. Her şeyi hallederiz, kimse merak etmesin.

Marcao herkesten özür dileyecek, sonra bakarız. Biz bu tip hadiseleri çok gördük, hepsini de çözdük. Biz kimsenin bilmemesine rağmen Melo - Riera'yı da açıkladık. Onu da çözdük, bunu da çözeriz.

Kimse merak etmesin. Sinirle, hiddetle hareket etmeyiz. Sakin olması gereken biziz. Bizim görevimiz herkesi kazanmak, yanlışı ifade etmek.

Biz kararları, Galatasaray'ı mutlu etmek için alırız.

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Son dakika: Fatih Terim Marcao kararını açıkladı! "Gerekeni yapacağız..."
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