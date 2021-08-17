Son dakika: Galatasaray'da Marcao, Kerem'e neden saldırdı? (Sabah.com.tr Özel)

Marcao dün akşam oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Spor Psikoloğu Sema Özdemir, Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncunun tepkisinin ya bir öfke patlaması ya da baskıyı yönetememe durumu olduğunu söyledi.
İşte Spor Psikoloğu Sema Özdemir'in Marcao ile ilgili sözleri...
"MARCAO YA ÖFKE PATLAMASI YAŞADI YA DA BASKIYI YÖNETEMEDİ"
"Galatasaray takımı açısından ligin başında bu görüntüyü vermek kötü oldu. Birlik beraberlik açısından kötü yorumlanan bir görüntü. İzlediğim kadarıyla içeride bir gerginlik var gibi. Marcao ya bir öfke patlaması yaşamış ya da onun açısından baskıyı yönetememe durumu söz konusu. Bu tepkinin altında başka bir şey yatıyor olabilir. Kerem'in 'sus' işareti sonrası patlamış olabilir. Görüntüden de anlaşılacağı üzere kendisini durduramıyor. Bu sorun kendisinin maç içerisinde istediklerini yapamamış olması ya da takımla ilgili olabilir. Bu tür kavgalar antrenmanlarda normal ancak bunun milyonların izlediği bir maçta yaşanması büyük bir sorun.
"FATİH TERİM, KEREM'İ OYUNDAN ALARAK ÇOK DOĞRU YAPMIŞ"
Kerem Aktürkoğlu yaşadığı olay sonrası şoka girmiştir. Öfkeye maruz kalan kişi rakip tarafından bu tepkiyi alsa maç içerisinde daha da hırslı olabilir. Ancak kendi takım arkadaşı tarafından bu tepkiyi görmesi Kerem'i küçümsenmiş hissedebilir. Fatih Terim, Kerem'i oyundan alarak çok doğru yapmış. Yaşı itibariyle yaşadığı olaydan olumsuz etkilenebilir ve maç içerisinde bunu toparlayabilmesi zaman alabilirdi. Duygusal olarak çok çalkantılı bir durum. Oyunla ilgili futbolcular birbirlerine tepki gösterebilir ancak burada şahsi bir saldırı söz konusu.
"MARCAO ÖZÜR DİLERSE KİMSE BU MESELEYİ BÜYÜTMEZ"
Takım sporlarında özür dilendikten sonra kimse bu meseleyi büyütmez. Herkes böyle bir öfke patlaması yaşayabilir. Ancak dünkü olay biraz fazla oldu. Futbolcu olarak baskıyı yönetmeniz ve bu tür olumsuz durumlarda ne yaptığınız çok önemli. Diğer oyuncular Kerem ve Marcao'ya göre bu olaydan daha az etkilenmiştir. Zaten sorunun daha fazla büyümemesi için çok tecrübeli olan Fatih Terim müdahale edecektir. Ancak yine de diğer futbolcular da böyle bir şey yaşanacağını tahmin etmedikleri için şoka girmişlerdir."