Son dakika: Galatasaray'da Marcao, Kerem'e neden saldırdı? (Sabah.com.tr Özel)

"MARCAO ÖZÜR DİLERSE KİMSE BU MESELEYİ BÜYÜTMEZ"

Takım sporlarında özür dilendikten sonra kimse bu meseleyi büyütmez. Herkes böyle bir öfke patlaması yaşayabilir. Ancak dünkü olay biraz fazla oldu. Futbolcu olarak baskıyı yönetmeniz ve bu tür olumsuz durumlarda ne yaptığınız çok önemli. Diğer oyuncular Kerem ve Marcao'ya göre bu olaydan daha az etkilenmiştir. Zaten sorunun daha fazla büyümemesi için çok tecrübeli olan Fatih Terim müdahale edecektir. Ancak yine de diğer futbolcular da böyle bir şey yaşanacağını tahmin etmedikleri için şoka girmişlerdir."