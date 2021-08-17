Galatasaray’da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında skandal anlar! Son dakika haberi: Takım arkadaşına saldırdı...

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu. Maçın ilk yarısında karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Giresunspor olsa da ilk yarının son dakikalarına doğru sarı-kırmızılılar oyun kontrolünü eline aldı ve skoru buldu.
Diagne ve Cicaldau'nun attığı gollerle maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıya da aynı 11'le başladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da tehlikeli pozisyonlar bulan sarı-kırmızılılar, 62'inci dakikada yaşanan olaylarla izleyenlere hayret ettiren görüntüler yaşattı.
Maçın 62'inci dakikası oynanırken kendi yarı sahasından rakip yarı alana kadar koşarak gelen Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'nun üzerine yürüdüğü görüldü.
Bu anlar VAR kameralarına yansırken, Marcao'nun genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attığı daha sonra ise üst üste 2 yumruk salladığı fark edildi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Kendi takım arkadaşına fiziksel müdahalede bulunan Brezilyalı savunmacı Marcao, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
O sırada Fatih Terim'in de saha kenarında oldukça sinirlendiği ve hakemlerle tartışma yaşadığı ekranlara yansıdı.
Marcao'nun ardından Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim tarafından oyundan alındı. Genç oyuncu, soyunma odasına gitmeden önce Fatih Terim'le bir süre konuştu. Terim'in, Kerem'e destek olduğu görüldü.
FATİH TERİM MAÇ SONU AÇIKLADI! MARCAO...
Hepimiz, soyunma odasında, sahanın içinde her türlü münakaşayı ederiz. Hatta neredeyse birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz ama ama ben ilk defa görüyorum böyle bir pozisyonu. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz.
Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Futbolda söylemler, eylemler çoktur. Biz bile oyunculara yükseliyoruz zaman zaman ama bunlar soyunma odasında olur, antrenmanda olur, çözülür. Bunlar hoş olmadı.
Durumu bir şekilde çözeceğiz, kimse merak etmesin. Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya gereken neyse biz yapacağız, yapacaksak. Sakin olalım, ortalık biraz elektrikli. Her şeyi hallederiz, kimse merak etmesin.
Marcao herkesten özür dileyecek, sonra bakarız. Biz bu tip hadiseleri çok gördük, hepsini de çözdük. Biz kimsenin bilmemesine rağmen Melo - Riera'yı da açıkladık. Onu da çözdük, bunu da çözeriz.
Kimse merak etmesin. Sinirle, hiddetle hareket etmeyiz. Sakin olması gereken biziz. Bizim görevimiz herkesi kazanmak, yanlışı ifade etmek.
Biz kararları, Galatasaray'ı mutlu etmek için alırız.
Galatasaray’da Marcao Kerem Aktürkoğlu’na kafa ve yumruk attı! İşte, Marcao Kerem kavgası ve büyük tepki çeken o görüntüler | Video