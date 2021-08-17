Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao özür diledi! "Verilecek her karara..."
Giriş Tarihi: 17.8.2021 19:09 Son Güncelleme: 17.8.2021 19:24

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao özür diledi! "Verilecek her karara..."

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao özür diledi! Verilecek her karara...

Son dakika... Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u Diagne ve Cicaldau'nun golleriyle 2-0 yendi. Müsabakaya damga vuran olan ise Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması oldu. Yaşanan bu flaş pozisyonun ardından Brezilyalı savunmacı kırmızı kart gördü. Gözlerin çevrildiği Marcao, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim ve Galatasaray camiasından özür diledi. Brezilyalı oyuncu, verilecek her karar saygı duyacağını ifade etti.

Son dakika... Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde Giresunspor'a konuk oldu. Diagne ve Cicaldau'nun golleriyle 3 puana uzanan Aslan'ın sevinci yarım kaldı. Müsabakanın 63. dakikasında Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından ise yumruk attı. Herkesi şoke eden olayın ardından Brezilyalı savunmacı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"HER KARARA SAYGI DUYUYORUM"

Galatasaraylı Marcao'nun açıklamaları şöyle:

"Haklı olduğum düşündüğüm bir konuda o an öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. Ailesi için yaşayan bir evlat olarak, öncelikle Kerem'in anne ve babasından, onların ellerinden öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den de özür diliyorum.

Teknik direktörümüz Fatih Terim ve Galatasaray camiasından özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni istememenizi anlayışla karşılarım.

Marcao'dan özür açıklaması geldi! "Her karara saygı duyarım..." | Video

Verilecek her karara saygı duyuyorum. Sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim. Eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın. Çünkü onlar da bunu hak etmiyor. Başta Kerem olmak üzere hepinizden özür diliyorum."

"5 MAÇ CEZA ALABİLİR"

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nihat Güman, Marcao hakkındaki ceza sürecini Sabah.com.tr'ye değerlendirdi. İşte Spor Hukuku Uzmanı Nihat Güman'ın Marcao yorumu...

Marcao, takım arkadaşı Kerem'e önce kafa attı sonra da yumruklar savurdu. Burada cezanın tayininde önemli olan nokta saldırının varlığı ve sürekliliği... Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi gereğince Marcao'ya saldırıdan ceza verilebilir. Küfür varsa cezanın miktarında artış olabilir.

Marcao'nun en az 5 maç ceza almasını bekliyorum. Ceza en fazla 10 maça çıkabilir. Muhtemelen cezanın ortası bulunur. 7-8 maçlık bir ceza da olabilir. Hem kafa atması hem de yumruk atması eylemin devamlılığını işaret ediyor. Eylem sürekli olduğu için üst sınırdan ceza verilme ihtimali de var.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Giresunspor galibiyetinin ardından konuşan Fatih Terim, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması hakkında konuşmuştu. "Gerekeni yapacağız" diyen deneyimli hocanın açıklamları şöyleydi...

Hepimiz, soyunma odasında, sahanın içinde her türlü münakaşayı ederiz. Hatta neredeyse birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz ama ama ben ilk defa görüyorum böyle bir pozisyonu. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz.

Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Futbolda söylemler, eylemler çoktur. Biz bile oyunculara yükseliyoruz zaman zaman ama bunlar soyunma odasında olur, antrenmanda olur, çözülür. Bunlar hoş olmadı.

Durumu bir şekilde çözeceğiz, kimse merak etmesin. Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya gereken neyse biz yapacağız, yapacaksak. Sakin olalım, ortalık biraz elektrikli. Her şeyi hallederiz, kimse merak etmesin.

Marcao herkesten özür dileyecek, sonra bakarız. Biz bu tip hadiseleri çok gördük, hepsini de çözdük. Biz kimsenin bilmemesine rağmen Melo - Riera'yı da açıkladık. Onu da çözdük, bunu da çözeriz.

Kimse merak etmesin. Sinirle, hiddetle hareket etmeyiz. Sakin olması gereken biziz. Bizim görevimiz herkesi kazanmak, yanlışı ifade etmek. Biz kararları, Galatasaray'ı mutlu etmek için alırız."

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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao özür diledi! "Verilecek her karara..."
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