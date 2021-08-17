BURAK ELMAS ÇOK ŞAŞIRDI!

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet de maçta yaşanan kavga sırasında Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın şaşkına döndüğünü söyledi. Elmas'ın "Hayatımda böyle bir şey görmedim" dediğini de sözlerine ekleyen Karaahmet, "İyi bir maç oldu. G.Saray ile iyi ilişkilerimiz var. İyi bir futbol oynamaya çalıştık, zamanla daha da iyi olacağız. Takviyeler de gelecek" ifadelerini kullandı.