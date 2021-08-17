Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Marcao, Kerem'e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı
Giriş Tarihi: 17.8.2021 08:07 Son Güncelleme: 17.8.2021 08:10

Son dakika: Marcao, Kerem'e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

Son dakika: Marcao, Kerem’e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

Son dakika haberi... Galatasaraylı Marcao, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na sinirlenip 50 metre koştu ve genç oyuncuya önce kafa atıp, ardından yumruklarını saydırdı. Kerem'i oyundan alan Fatih Terim genç oyuncuya "Ne oldu oğlum?" diye sordu. Genç oyuncu ise "Sadece 'sus' dedim hocam" diyerek kendini savundu. Galatasaray soyunma odası maç biter bitmez karıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Galatasaraylı Marcao, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa atıp, ardından yumruklarını saydırdı. Kerem'i oyundan alan Fatih Terim genç oyuncuya "Ne oldu oğlum?" diye sordu. Genç oyuncu ise "Sadece 'sus' dedim hocam" diyerek kendini savundu. Galatasaray soyunma odası maç biter bitmez karıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Marcao, Kerem’e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

Giresunspor maçında Galatasaray adına sahada her şey iyi giderken 63. dakikada ortalık karıştı, tarihe geçecek bir olay yaşandı.

Son dakika: Marcao, Kerem’e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

Bir pozisyonun ardından Marcao, Kerem'e bağırırken, genç oyuncu eliyle sus işareti yaptı.

Son dakika: Marcao, Kerem’e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

Bunun ardından Kerem'in yanına kadar yaklaşık 50 metre koşan Marcao önce kafa attı, ardından Kerem'in gövdesine doğru iki yumruk vurdu.

Son dakika: Marcao, Kerem’e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

22 yaşındaki oyuncu şaşkına dönerken araya takım arkadaşları girdi. Brezilyalı stoper, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart görürken soyunma odasına gitti.

Son dakika: Marcao, Kerem’e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

Hatırlanacağı gibi Marcao geçen sezon G.Saray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında Halil Dervişoğlu'na da vurmuştu.

Son dakika: Marcao, Kerem’e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

Marcao'nun Kerem'e saldırması camiada büyük infial yarattı. Ortak tepki şuydu: Utanmaz...

Son dakika: Marcao, Kerem’e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

TERİM: NE OLDU OĞLUM / KEREM: SADECE SUS DEDİM

Kavga sonrasında oyundan alınan Kerem, soyunma odasına yönelirken Terim engel oldu.

Son dakika: Marcao, Kerem’e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

Kurt hoca, Kerem'in yanına giderek "Ne oldu oğlum?" diye sordu. Genç oyuncu ise "Sadece 'sus' dedim hocam" diyerek kendini savundu.

Son dakika: Marcao, Kerem’e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

TARAFTAR: DEFOL GİT

Sarı-kırmızılı taraftarlar olayın ardından sosyal medyada tepkilerini sert bir şekilde gösterdi.

Son dakika: Marcao, Kerem’e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

Kerem'e sahip çıkan G.Saraylı taraftarlar, "Marcao'yu ilk uçakla gönderin", "Artık G.Saray forması giydirmeyin", "Defol git" mesajları ile tepkilerini dile getirdi.

Son dakika: Marcao, Kerem’e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

SOYUNMA ODASINDA OYUNCULARDAN TEPKİ

Galatasaray soyunma odası maç biter bitmez karıştı. Kerem'den yana tavır alan oyuncular, Marcao'nun üzerine yürümek istedi.

Son dakika: Marcao, Kerem’e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

Yardımcı antrenörler ile kulüp çalışanları araya girip Brezilyalı stoperi soyunma odasından çıkarttı ve takım otobüsünden ayrı olarak havalimanına yolladı.

Son dakika: Marcao, Kerem’e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

Futbolcuların hepsi sinirden yüzüne bile bakmadıkları Marcao'ya, Fatih Terim'den en ağır cezayı vermesini istedi. Terim ise İstanbul'a dönüşü işaret etti ve "Olayı sabah sakin kafayla değerlendirelim" dedi.

Son dakika: Marcao, Kerem’e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı

BURAK ELMAS ÇOK ŞAŞIRDI!
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet de maçta yaşanan kavga sırasında Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın şaşkına döndüğünü söyledi. Elmas'ın "Hayatımda böyle bir şey görmedim" dediğini de sözlerine ekleyen Karaahmet, "İyi bir maç oldu. G.Saray ile iyi ilişkilerimiz var. İyi bir futbol oynamaya çalıştık, zamanla daha da iyi olacağız. Takviyeler de gelecek" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! 'Bina çöküyor abi hakkını helal et'
Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında skandal anlar! Son dakika haberi: Takım arkadaşına saldırdı...
Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Allah aşkına bu transferi bitirin...'
SON DAKİKA | Cimilli İbo'dan kahreden haber! Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer) hayatını kaybetti!
Son dakika: Giresun'da olaylı maçı Galatasaray kazandı! 2 penaltı 2 kırmızı, 2 gol...
Son dakika: 16 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması! En uzun savaşı sonlandırıyoruz
Afganistan'dan son dakika haberleri: Taliban Başkanlık Sarayı'nda! BM toplanıyor
MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 16 Ağustos MasterChef 12. önlüğü kim aldı?
Deniz Akkaya Alişan'a yapılan eleştirilere tepki gösterdi! Şarkıcı Alişan kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıkmıştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Marcao, Kerem'e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA