Son dakika haberi... Galatasaraylı Marcao, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa atıp, ardından yumruklarını saydırdı. Kerem'i oyundan alan Fatih Terim genç oyuncuya "Ne oldu oğlum?" diye sordu. Genç oyuncu ise "Sadece 'sus' dedim hocam" diyerek kendini savundu. Galatasaray soyunma odası maç biter bitmez karıştı. İşte son dakika haberinin detayları...
Giresunspor maçında Galatasaray adına sahada her şey iyi giderken 63. dakikada ortalık karıştı, tarihe geçecek bir olay yaşandı.
Bunun ardından Kerem'in yanına kadar yaklaşık 50 metre koşan Marcao önce kafa attı, ardından Kerem'in gövdesine doğru iki yumruk vurdu.
22 yaşındaki oyuncu şaşkına dönerken araya takım arkadaşları girdi. Brezilyalı stoper, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart görürken soyunma odasına gitti.
Hatırlanacağı gibi Marcao geçen sezon G.Saray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında Halil Dervişoğlu'na da vurmuştu.
TERİM: NE OLDU OĞLUM / KEREM: SADECE SUS DEDİM
Kavga sonrasında oyundan alınan Kerem, soyunma odasına yönelirken Terim engel oldu.
Kurt hoca, Kerem'in yanına giderek "Ne oldu oğlum?" diye sordu. Genç oyuncu ise "Sadece 'sus' dedim hocam" diyerek kendini savundu.
TARAFTAR: DEFOL GİT
Sarı-kırmızılı taraftarlar olayın ardından sosyal medyada tepkilerini sert bir şekilde gösterdi.
Kerem'e sahip çıkan G.Saraylı taraftarlar, "Marcao'yu ilk uçakla gönderin", "Artık G.Saray forması giydirmeyin", "Defol git" mesajları ile tepkilerini dile getirdi.
SOYUNMA ODASINDA OYUNCULARDAN TEPKİ
Galatasaray soyunma odası maç biter bitmez karıştı. Kerem'den yana tavır alan oyuncular, Marcao'nun üzerine yürümek istedi.
Yardımcı antrenörler ile kulüp çalışanları araya girip Brezilyalı stoperi soyunma odasından çıkarttı ve takım otobüsünden ayrı olarak havalimanına yolladı.
Futbolcuların hepsi sinirden yüzüne bile bakmadıkları Marcao'ya, Fatih Terim'den en ağır cezayı vermesini istedi. Terim ise İstanbul'a dönüşü işaret etti ve "Olayı sabah sakin kafayla değerlendirelim" dedi.
BURAK ELMAS ÇOK ŞAŞIRDI!
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet de maçta yaşanan kavga sırasında Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın şaşkına döndüğünü söyledi. Elmas'ın "Hayatımda böyle bir şey görmedim" dediğini de sözlerine ekleyen Karaahmet, "İyi bir maç oldu. G.Saray ile iyi ilişkilerimiz var. İyi bir futbol oynamaya çalıştık, zamanla daha da iyi olacağız. Takviyeler de gelecek" ifadelerini kullandı.