Son dakika: Ronaldo'dan transfer iddialarına cevap! "Real Madrid kalbimde..."

İşte Ronaldo'nun açıklamaları...

"Beni tanıyanlar işime nasıl odaklandığımı iyi bilir. Geleceğimle ilgili medyada çıkan söylentiler bir insan ve futbolcu olarak bana olduğu kadar, adı geçen kulüplerin oyuncularına ve teknik ekibine de saygısızlıktır.