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Giriş Tarihi: 17.8.2021 22:47 Son Güncelleme: 17.8.2021 22:55

Son dakika: Ronaldo'dan transfer iddialarına cevap! "Real Madrid kalbimde..."

Son dakika: Ronaldo’dan transfer iddialarına cevap! Real Madrid kalbimde...

Son dakika...Juventus'un yıldızı Ronaldo, hakkında çıkan transfer iddialarının ardından sessizliğini bozdu. Başta eski kulübü Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın birçok deviyle adı anılan Portekizli, transfer söylentilerinin saygısızlık olduğunu ifade etti. İşine ve kariyerine odaklanacağını belirten Ronaldo, dedikodulara son noktayı koydu.

Son dakika...İtalyan devi Juventus'ta mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Ronaldo, suskunluğunu bozdu ve iddialara açıklık getirdi. Kendisi hakkında çıkan haberlerin saygısızlık olduğunu ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Portekizli, kariyerine ve işine odaklandığını söyledi.

İşte Ronaldo'nun açıklamaları...

"Beni tanıyanlar işime nasıl odaklandığımı iyi bilir. Geleceğimle ilgili medyada çıkan söylentiler bir insan ve futbolcu olarak bana olduğu kadar, adı geçen kulüplerin oyuncularına ve teknik ekibine de saygısızlıktır.

Benim Real Madrid'deki hikayem yazıldı, kayıt altına alındı. Sözler, istatistikler, kupalar, madalyalar, rekorlar ve manşetler; hepsi Bernabeu Stadı'nda ve Real Madrid taraftarlarının aklında.

Biliyorum ki gerçek Real Madrid taraftarları beni kalbinde yaşatmaya devam edecek, onlar da benim kalbimde.

İnsanların benim adımdan faydalanmasına izin veremem. Kariyerime ve işime odaklanmış durumdayım, karşılaşacağım her türlü zorlukla mücadele etmeye hazırım. Gerisi? Gerisi sadece laf."

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Son dakika: Ronaldo'dan transfer iddialarına cevap! "Real Madrid kalbimde..."
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