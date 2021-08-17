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Giriş Tarihi: 17.8.2021 00:12 Son Güncelleme: 17.8.2021 07:04

Son dakika: Volkan Demirel'den Marcao'ya çok sert tepki! "Ben olsam ülkesine gönderirim..."

Son dakika: Volkan Demirel’den Marcao’ya çok sert tepki! Ben olsam ülkesine gönderirim...

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasını Giresunspor deplasmanında geçirdi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Maça damga vuran anlar ise ikinci yarıda yaşandı. Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması tepki topladı. beIN SPORTS yorumcusu Volkan Demirel, Giresunspor maçında yaşanan bu anları değerlendirdi.

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunsporla karşılaşan Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 ayrıldı. Diagne ve Cicaldau'nun golleriyle 3 puanı alan sarı-kırmızılılar, sezona galibiyetle başladı.

Ancak maçın ikinci yarısında Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti. Kendi yarı sahasından koşarak Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, yumruk ve kafa attı.

Yaşananların ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao için Galatasaray tarafından verilecek karar bekleniyor.

Futbolu bıraktıktan sonra beIN SPORTS'ta yorumculuğa başlayan eski milli kaleci Volkan Demirel, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananları değerlendirdi.

Volkan Demirel'in yorumları şöyleydi...

Ne yaptı da bunu yaptı? Büyüklerin devreye girmesi lazım. Boks maçı gibi. Maç içerisinde gerginlikler olabilir. Bir de maçın en iyisi Kerem. Kerem bu takımın geleceği. Buna kimsenin hakkı yok. Gencecik bir çocuk. 22 yaşında ve Galatasaray camiasının çok şey beklediği birisi. Ben olsam Giresun'dan ülkesine gönderirim.

Ben olsam Marcao'yu, Giresun'dan ülkesine gönderirim. Bu kabul edilemez bir şey. Dediğim gibi biz de antrenmanda, maçta kendi aramızda tartışıyoruz. Rakiple tartışıyoruz ama Marcao'nun yaptığı bambaşka. Kabul edilemez.

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Son dakika: Volkan Demirel'den Marcao'ya çok sert tepki! "Ben olsam ülkesine gönderirim..."
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