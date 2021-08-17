Süper fırtına

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında perdeyi Bakasetas ile açan ve Djaniny’nin penaltısı ile kapatan bordo-mavililer mücadeleden 5-1 galip ayrıldı. Daha ilk yarıda 4 gol bulan Fırtına, Roma maçı öncesi de moral depoladı
Djaniny, Nwakaeme, Hamsik ile Gervinho birer gol ve asistle oynadı Sezona transferlerini erkenden yaparak başlayan ve flaş isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, ligin açılış maçında deplasmanda Malatyaspor'u çok net bir skorla mağlup etti: 5-1. Bakasetas'ınoyun aklıyla yıldızlaştığı, MarekHamsik'in akıl dolu pasları, Gervinho'nunyüksek teknik kapasitesi,Nwakaeme ve Djaniny'ninbitmeyen enerjisiyle dikkat çektiği karşılaşmada Trabzonspor, bireysel savunma zaafları yapsa da aldığı farklı galibiyetle lige, "şampiyonluğuistiyorum" vurgusunu yapacak bir başlangıç yaptı. İlk yarıda 4-1'lik skorun avantajını teknik direktör Abdullah Avcı da iyi kullandı. İkinci yarıda Gervinho'yu dinlendirerek Cornelius'u oyuna alan Avcı, daha dengeli bir oyun seçse de Djaniny'nin attığı penaltı golüyle Trabzonspor'un ofansif baskısı devam etti. Son bölümlerde skorun da rahatlığıyla kalesinde pozisyonlar veren Trabzonspor, sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.
YENİLER GÖZ KAMAŞTIRDI
TRABZONSPOR'UN yeni transferleri dün Malatya deplasmanında kelimenin tam anlamıyla şov yaptı. Marek Hamsik ve Gervinho, mükemmel futbollarını birer gol ve asistle süslerken, özellikle Gervinho, YeniMalatyaspor defansınıçalımları ilehallaç pamuğu gibiattı. İkinci yarıda yerini Cornelius'a bırakan yıldız futbolcu, Hamsik'e de gol pasını veren isimdi.
Marek Hamsik, Mayıs 2017'den (Napoli formasıyla Sampdoria'ya karşı) bu yana lig kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol attı hem de asist yaptı. Ayrıca Erkan Zengin'den (Ocak 2015 - Sivasspor) bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında asist yapan ilk oyuncu Marek Hamsik oldu.
DAHA DA İYİ OLACAĞIZ!
TRABZONSPOR Kaptanı Uğurcan Çakır, galibiyetin ardından, "Ligin önemli deplasmanlarından birini farklı skorla geçtik. Çok uzun bir yoldayız, destek çok önemli. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Daha da iyi olacağız. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
GERVİNHO ROMA İÇİN DİNLENDİRİLDİ!
Karşılaşmanın ilk yarısına oynadığı futbolla damga vuran Gervinho'nun ikinci yarıda ise teknik direktör Abdullah Avcı tarafından Roma maçı düşünülerek dinlendirildiği öğrenildi. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan oyuncu, mücadelenin ikinci devresini tribünden takip etti.