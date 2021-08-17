Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, en golcü lig başlangıcını yaptı
Giriş Tarihi: 17.8.2021 11:07

Trabzonspor, en golcü lig başlangıcını yaptı

AA
Trabzonspor, en golcü lig başlangıcını yaptı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerek ilk haftayı lider kapatan Trabzonspor, tarihindeki en golcü lig başlangıcını yaptı. Bordo-mavililer, lig tarihinde 48 sezondaki başlangıç maçlarında 29 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 7 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen bordo-mavililer, lig tarihinde mücadele ettiği 48 sezonda açılış maçlarındaki en farklı galibiyetini aldı

EN GOLLÜ İLK HAFTA

1974-1975 sezonunda yükseldiği ligde 48 sezondur aralıksız mücadele eden bordo-mavililer, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında attığı 5 golle en golcü ilk haftayı yaşadı.

Son 3 sezondur açılış maçlarında galip gelemeyerek 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra ilk hafta karşılaşmasını galibiyetle kapadı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 48 sezondaki başlangıç maçlarında 29 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 7 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, 1992-1993 sezonunda sahasında Sarıyer'i 4-0 yenerek bu sezona kadar en farklı galibiyetini almıştı.

AVCI İLE İLK KEZ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçen sezon ligin 8. haftasından sonra göreve gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bir maçta en fazla golünü kaydetmişti.

49 HAFTA SONRA LİDER

Trabzonspor, Süper Lig'de 49 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. En son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 49 hafta aradan sonra ligin ilk basamağında yer aldı.

İLK HAFTA MAÇLARI

Trabzonspor'un, lig tarihinde başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1974-75 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
1975-76 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
1976-77 Trabzonspor-Göztepe 1-0
1977-78 Mersin.İ.Y-Trabzonspor 0-0
1978-79 Boluspor-Trabzonspor 0-0
1979-80 Trabzonspor-Bursaspor 0-0
1980-81 Bursaspor-Trabzonspor 1-1
1981-82 Zonguldakspor-Trabzonspor 0-1
1982-83 Sarıyer-Trabzonspor 0-1
1983-84 Trabzonspor-Zonguldakspor 3-1
1984-85 Sarıyer-Trabzonspor 0-0
1985-86 Trabzonspor-Bursaspor 3-0
1986-87 Galatasaray-Trabzonspor 0-1
1987-88 Trabzonspor-Adana Demirspor 2-0
1988-89 Trabzonspor-Eskişehirspor 2-0
1989-90 Trabzonspor-Karşıyaka 1-0
1990-91 Karşıyaka-Trabzonspor 0-2
1991-92 Trabzonspor-Samsunspor 4-1
1992-93 Trabzonspor-Sarıyer 4-0
1993-94 Trabzonspor-Bursaspor 1-1
1994-95 Trabzonspor-Altay 3-1
1995-96 Trabzonspor-Ankaragücü 3-1
1996-97 Trabzonspor-Altay 1-0
1997-98 Kocaelispor-Trabzonspor 1-3
1998-99 Trabzonspor-Gaziantepspor 0-1
1999-00 Adanaspor-Trabzonspor 1-2
2000-01 Erzurumspor-Trabzonspor 1-3
2001-02 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2002-03 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0
2003-04 Konyaspor-Trabzonspor 3-3
2004-05 Kayserispor-Trabzonspor 0-3
2005-06 Trabzonspor-Kayserispor 2-1
2006-07 Kayserispor-Trabzonspor 1-0
2007-08 Trabzonspor-Sivasspor 0-3 (Hükmen)
2008-09 Trabzonspor-Ankaraspor 2-0
2009-10 Sivasspor-Trabzonspor 1-2
2010-11 Ankaragücü-Trabzonspor 0-2
2011-12 Manisaspor-Trabzonspor 1-1
2012-13 Kardemir K.-Trabzonspor 1-1
2013-14 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0
2014-15 Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor 0-0
2015-16 Trabzonspor-Bursaspor 1-0
2016-17 Trabzonspor-Kasımpaşa 2-0
2017-18 Trabzonspor-Atiker Konyaspor 2-1
2018-19 Medipol Başakşehir-Trabzonspor 2-0
2019-20 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-1
2020-21 Trabzonspor-Beşiktaş 3-1
2021-22 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor 1-5

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri... Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! 'Bina çöküyor abi hakkını helal et'
Son dakika: Galatasaray'daki kavga skandalı sonrası şok sözler! "Utanmaz, Marcao sana küfür etsem..."
SON DAKİKA: İşte Marcao krizi sonrası yaşananlar! Maç biter bitmez soyunma odası karıştı Arda Turan...
Son dakika | Yangın bölgelerinden dikkat çeken detay: Sevindiren haber
Son dakika: Marcao, Kerem'e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı
SON DAKİKA | Sel evini doldurdu! 30 santimetre boşlukta 2,5 saat yaşam mücadelesi verdi
Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında skandal anlar! Son dakika haberi: Takım arkadaşına saldırdı...
Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Allah aşkına bu transferi bitirin...'
Son dakika haberi... ABD yönetiminde Afganistan şoku! 46 yıl sonra aynı kareler
SON DAKİKA | Cimilli İbo'dan kahreden haber! Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer) hayatını kaybetti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, en golcü lig başlangıcını yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA