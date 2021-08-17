Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 18.8.2021 01:24 Son Güncelleme: 18.8.2021 01:24

Trabzonspor Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı canlı yayın kanalı

Trabzonspor Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı canlı yayın kanalı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Molde takımını eleyen Trabzonspor, play off turunda İtalya Serie A ekibi Roma ile karşılaşacak. Mutlak galibiyet parolasıyla yeşil sahaya çıkacak olan karadeniz fırtınasının mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler Trabzonspor Roma maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek Trabzonspor Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Trabzonspor Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Karadeniz Fırtınası Trabzonspor" UEFA Konferans Ligi play off turu mücadelesinde İtalya Serie A takımlarından Roma ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı izlemek ve bordo-mavili temsilcimizi desteklemek isteyen sporseverler Trabzonspor Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi edinmeye çalışıyor.

TRABZONSPOR ROMA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat detayları şöyle;

  • Trabzonspor - Roma mücadelesinde ilk düdük 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 20:30'da çalacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


TRABZONSPOR, ROMA MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 19 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma takımı ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Vitor Hugo'nun katılmadığı belirtildi.



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme antrenmanı yaptığı, diğer futbolcuların ise dinamik ve teknik ısınmanın ardından mobilizasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık koşusu ve çift kale maç yapıldığı aktarıldı.

Trabzonspor, bugün saat 18.00'de Medical Park Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


ROMA, BUGÜN GELİYOR

Trabzonspor'un rakibi Roma'nın bugün saat 10.00'da Roma'da yapacağı antrenmanın ardından Trabzon'a geleceği belirtildi.

Bugün saat 19.25'te Trabzon'da olması beklenen Roma'da teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısının saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

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