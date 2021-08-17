G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao’nun, Kerem’i dövmesi için net konuştu: Kerem bizim değerlimiz. Marcao önce herkesten, Türk futbolundan özür dileyecek. Görevimiz herkesi kazanmak
Fatih Terim, Marcao ile Kerem arasında yaşananların alışılagelmişbir hadise olmadığını kabul etti. Sakin ve soğukkanlı hareket etmek zorunda olduklarını belirtip şunları söyledi: "İlk defa görüyorum kendi arkadaşına böyle bir pozisyon. Kırmızıya dikkatedin dedim ama kendi aranızdadikkat edin demeyi unutmuşum... İkisi de bizim oyuncumuz ama Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Kamuoyuna da G.Saraylılara dasorumluyuz. Gerekeni yapacağız.
SOĞUKKANLI OLMALIYIZ
Hem Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya da gereken neyse biz yapacağız. Herkesten özür dileyecek. Önce Kerem'den, arkadaşlarından,Türk futbolundan...Sonra duruma bakacağız. Kimsenin bilmemesine rağmen o zaman da Melo-Riera'yı da açıkladık. Şusıkışık trafikte herkese ihtiyacımızvar. Soğukkanlı olmak zorundayız. Sinirle hareket etmeyiz. Sakin olması gereken biziz. Görevimiz herkesi kazanmak, yanlışı ifade etmek. 19-20 yaşındakinin de 25-30yaşındakinin de hakkını korumakniyetindeyiz. Galatasaray'ı mutluetmek için karar alırız."
GÜNEŞ'İ YAKALADI
Teknik direktörlük kariyerinde Giresun'a ilk kez rakip olan Fatih Terim, Süper Lig'de karşılaştığı 53 takımın 50'sini en azbir kez mağlup etti. (Karagümrük, A.Demir ve G.Saray hariç). İmparator, lig tarihinde en fazlatakıma karşı galibiyet alan ŞenolGüneş'in rekoruna (50) ortak oldu.
GELENEK SÜRDÜ! FATİH TERİM geçen sezon birçok karşılaşmada totem olarak buz kovasının üzerine oturmuş, yönetim şampiyonluk halinde buz kovası üretip satışa çıkarma planları yapmıştı. Şampiyonluk kaçınca proje rafa kalktı ancak tecrübeli çalıştırıcı, kova üstünde maç izleme geleneğini Giresun'da da sürdürdü.