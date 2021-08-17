Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türk futbolundan özür dileyecek
Giriş Tarihi: 17.8.2021

Türk futbolundan özür dileyecek

MEHMET ÖZCAN
Türk futbolundan özür dileyecek

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao’nun, Kerem’i dövmesi için net konuştu: Kerem bizim değerlimiz. Marcao önce herkesten, Türk futbolundan özür dileyecek. Görevimiz herkesi kazanmak

Fatih Terim, Marcao ile Kerem arasında yaşananların alışılagelmiş bir hadise olmadığını kabul etti. Sakin ve soğukkanlı hareket etmek zorunda olduklarını belirtip şunları söyledi: "İlk defa görüyorum kendi arkadaşına böyle bir pozisyon. Kırmızıya dikkat edin dedim ama kendi aranızda dikkat edin demeyi unutmuşum... İkisi de bizim oyuncumuz ama Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Kamuoyuna da G.Saraylılara da sorumluyuz. Gerekeni yapacağız.

SOĞUKKANLI OLMALIYIZ
Hem Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya da gereken neyse biz yapacağız. Herkesten özür dileyecek. Önce Kerem'den, arkadaşlarından, Türk futbolundan... Sonra duruma bakacağız. Kimsenin bilmemesine rağmen o zaman da Melo-Riera'yı da açıkladık. Şu sıkışık trafikte herkese ihtiyacımız var. Soğukkanlı olmak zorundayız. Sinirle hareket etmeyiz. Sakin olması gereken biziz. Görevimiz herkesi kazanmak, yanlışı ifade etmek. 19-20 yaşındakinin de 25-30 yaşındakinin de hakkını korumak niyetindeyiz. Galatasaray'ı mutlu etmek için karar alırız."

GÜNEŞ'İ YAKALADI
Teknik direktörlük kariyerinde Giresun'a ilk kez rakip olan Fatih Terim, Süper Lig'de karşılaştığı 53 takımın 50'sini en az bir kez mağlup etti. (Karagümrük, A.Demir ve G.Saray hariç). İmparator, lig tarihinde en fazla takıma karşı galibiyet alan Şenol Güneş'in rekoruna (50) ortak oldu.

GELENEK SÜRDÜ!
FATİH TERİM geçen sezon birçok karşılaşmada totem olarak buz kovasının üzerine oturmuş, yönetim şampiyonluk halinde buz kovası üretip satışa çıkarma planları yapmıştı. Şampiyonluk kaçınca proje rafa kalktı ancak tecrübeli çalıştırıcı, kova üstünde maç izleme geleneğini Giresun'da da sürdürdü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! 'Bina çöküyor abi hakkını helal et'
Son dakika: Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında skandal anlar! Takım arkadaşına saldırdı...
Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Allah aşkına bu transferi bitirin...'
Son dakika: Giresun'da olaylı maçı Galatasaray kazandı! 2 penaltı 2 kırmızı, 2 gol...
SON DAKİKA | Cimilli İbo'dan kahreden haber! Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer) hayatını kaybetti!
Son dakika: 16 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması! En uzun savaşı sonlandırıyoruz
Afganistan'dan son dakika haberleri: Taliban Başkanlık Sarayı'nda! BM toplanıyor
MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 16 Ağustos MasterChef 12. önlüğü kim aldı?
Deniz Akkaya Alişan'a yapılan eleştirilere tepki gösterdi! Şarkıcı Alişan kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıkmıştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk futbolundan özür dileyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA