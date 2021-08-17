Skandal olay!

Maçın 63. dakikasında daha önce görülmemiş bir hadise yaşandı. Pozisyon tartışması sonrası Marcao, takım arkadaşı Kerem’e sinirlenip 50 metre koştu ve genç oyuncuya önce kafa atıp, ardından yumruklarını saydırdı
G.Saray adına sahada her şey iyi giderken 63. dakikada ortalık karıştı, tarihe geçecek bir olay yaşandı. Bir pozisyonun ardından Marcao, Kerem'e bağırırken, genç oyuncu eliyle sus işareti yaptı. Bunun ardından Kerem'in yanına kadar yaklaşık 50 metre koşan Marcao önce kafa attı, ardından Kerem'in gövdesine doğru iki yumruk vurdu. 22 yaşındaki oyuncu şaşkına dönerken araya takım arkadaşları girdi. Brezilyalı stoper, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart görürken soyunma odasına gitti. Hatırlanacağıgibi Marcao geçen sezon G.Sarayile Ümit Milli Takım arasındaoynanan hazırlık maçında HalilDervişoğlu'na da vurmuştu.Marcao'nun Kerem'e saldırmasıcamiada büyük infial yarattı.Ortak tepki şuydu: Utanmaz...
TERİM: NE OLDU OĞLUM KEREM: SADECE SUS DEDİM
KAVGA sonrasında oyundan alınan Kerem, soyunma odasına yönelirken Terim engel oldu… Kurt hoca, Kerem'in yanına giderek "Ne oldu oğlum?" diye sordu. Genç oyuncu ise "Sadece 'sus' dedim hocam" diyerek kendini savundu.
TARAFTAR: DEFOL GİT
Sarı-kırmızılı taraftarlar olayın ardından sosyal medyada tepkilerini sert bir şekilde gösterdi. Kerem'e sahip çıkan G.Saraylı taraftarlar, "Marcao'yu ilk uçakla gönderin", "Artık G.Saray forması giydirmeyin", "Defol git" mesajları ile tepkilerini dile getirdi.
SOYUNMA ODASINDA OYUNCULARDAN TEPKİ Galatasaray soyunma odası maç biter bitmez karıştı. Kerem'den yana tavır alan oyuncular, Marcao'nun üzerine yürümek istedi. Yardımcı antrenörler ile kulüp çalışanları araya girip Brezilyalı stoperi soyunma odasından çıkarttı ve takım otobüsünden ayrı olarak havalimanınayolladı. Futbolcuların hepsi sinirden yüzüne bile bakmadıkları Marcao'ya, Fatih Terim'den en ağır cezayı vermesini istedi. Terim ise İstanbul'a dönüşü işaret etti ve "Olayı sabah sakin kafayla değerlendirelim" dedi.