Batshuayi Beşiktaş’ta mesaiye başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.



İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı.

Antrenman, orta şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi. Öte yandan yeni transfer Michy Batshuayi de siyah-beyazlı formayla ilk antrenmanına çıktı.



Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

