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Giriş Tarihi: 18.8.2021 07:10 Son Güncelleme: 18.8.2021 07:10

Beşiktaş muhtemel rakipleri! 2021 Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın olası rakipleri kimler, BJK kaçıncı torbada?

Beşiktaş muhtemel rakipleri! 2021 Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın olası rakipleri kimler, BJK kaçıncı torbada?

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz durumunda. Organizasyona doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında ise Avrupa'nın dev kulüpleri bulunuyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş kaçıncı torbadan kuraya girecek? İşte, Beşiktaş muhtemel rakipleri ve tüm detaylar

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? Siyah beyazlılar, bu sezon Avrupa'nın en büyük organizasyonunda ülkemizi temsil eden tek takım olacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi henüz yapılmamışken Beşiktaş'ın rakipleri de merak konusu oldu. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille de bulunuyor. Peki, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş kaçıncı torbada bulunuyor? İşte, tüm bu soruların cevapları

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİMLER?

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde;

  • Lille (1. torbadan katılacak)
  • Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)
  • Manchester City (1. torbadan katılacak)
  • Bayern Münih (1. torbadan katılacak)
  • PSG (1. torbadan katılacak)
  • Inter (1. torbadan katılacak)
  • Sporting (1. torbadan katılacak)
  • Zenit (1. torbadan katılacak)
  • Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)
  • Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)
  • Real Madrid (2. torbadan katılacak)
  • Juventus (2. torbadan katılacak)
  • Barcelona (2. torbadan katılacak)
  • Juventus (2. torbadan katılacak)
  • Liverpool (2. torbadan katılacak)
  • Sevilla (2. torbadan katılacak)

BEŞİKTAŞ KURAYA KAÇINCI TORBADAN GİRECEK?

Beşiktaş, Play-Off'tan gelen takımların durumuna göre kuraya 3. torbadan girebilir.

Play-Off maçları tamamlandıktan sonra Beşiktaş'ın 3. ya da 4. torbadan kuraya girme durumu netlik kazanacak.

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Beşiktaş muhtemel rakipleri! 2021 Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın olası rakipleri kimler, BJK kaçıncı torbada?
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