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Giriş Tarihi: 18.8.2021

Fernando: Gelmeye hazırım!

Fernando: Gelmeye hazırım!
Çin kulübü Beijing Guoan'la sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Lucas Fernando Martins, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın orta saha transferi için gündeminde olan 29 yaşındaki Brezilyalı, siyah-beyazlı taraftarların ilgisine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Bana olumlu mesaj gönderiyorlar, çok mutluyum. Siz harikasınız. Şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa çok istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım. Kalbim sizinle. Herkesi kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım yakında görüşürüz."

KARA KARTAL'DAN BOZDOĞAN HAMLESİ
BEŞİKTAŞ, Schalke 04'ten 20 yaşındaki orta saha Can Bozdoğan'ı almak için temaslara başladı. Kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama üzerine görüşmeler yapılıyor. Alman ekibinde 17 maçta görev yapan genç oyuncu, 2 gol kaydetmişti. Alman Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen gurbetçi futbolcu için Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtildi.

SASSUOLO'NUN KAAN AYHAN İNADI
SİYAH-BEYAZLILARIN bir kez daha gündemine giren Kaan Ayhan için görüşmelerde istenilen sonuç elde edilemedi. Beşiktaş, 26 yaşındaki milli stoper için Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarken, İtalyanlar kiralık olarak bırakmayacaklarını ve 6 milyon Euro'luk bonservis beklentileri olduğunu iletti.

MARCELO GUEDES TEKRAR GÜNDEMDE
2017'de Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo, Fransız ekibinde kadro dışı bırakıldı. Vida ve Welinton ile birlikte stoper tandeminde alternatif olabilecek bir isim arayışında olan siyah beyazlılar, 34 yaşındaki oyuncunun serbest kalması durumunda girişimde bulunacak.

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Fernando: Gelmeye hazırım!
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