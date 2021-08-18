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Giriş Tarihi: 18.8.2021 10:22

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 86. kez sahne alacak!

AA
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa’da 86. kez sahne alacak!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 85 karşılaşmada 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı - Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynama başarısı gösterdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka ekibi Randers'a konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 86. müsabakasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 85 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 117 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 129 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Şampiyonlar Ligi 53 14 11 28 54 92
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 10 8 - 2 25 12
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 18 8 7 3 29 19
Kupa Galipleri Kupası 4 3 - 1 9 6
Toplam 85 33 18 34 117 129

"Kupa 2"de galibiyet sayısında önde

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 18 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 18 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 8'ini kazanırken 7'sinde ise berabere kaldı.

Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

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