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Giriş Tarihi: 18.8.2021 12:44

Kayserispor teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı

AA
Kayserispor teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı. Asbaşkan Ali Çamlı, deneyimli teknik adamla 1 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Kulüp asbaşkanı Ali Çamlı, deneyimli teknik adamla 1 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi. Hikmet Karaman'a güvendiklerini belirten Çamlı, "Kayserispor taraftarımızın içi rahat etsin. Kayserispor'un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni hocamızın tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Karaman'ın bugün kente gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Kayserispor, geçen sezonun son haftalarında takımın başına getirdiği Yalçın Koşukavak yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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Kayserispor teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı
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