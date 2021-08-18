Marcao’ya bir psikolog lazım!

Süper Lig’e 4 Büyük takım da galibiyetle girerken, ilk haftaya Marcao’nun Kerem’i yumruklaması damga vurdu. SABAH Spor yazarları, yaşananları değerlendirdi:
LEVENT TÜZEMEN: Marcao'nun ruh halini bir psikolog incelemelidir. Hatta talibi varsa, Marcao ile yollar ayrılabilir. Olayı cezasız bırakmak takım içi disipline zarar verir!
GÜRCAN BİLGİÇ:
Marcao'nun yaptığı affedilir gibi değil. Sahada insanlar, duygular, öfkeler var. Bence anlık değil, geçmişi olan bir hikâyeye sahip bu kavga
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Bir futbolcunun arkadaşına saldırmasının affı olamaz. Eğer kulüp ile ilişkisi kesilmezse Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim'in başı ağrır
SORU: Haftanın olayı şüphesizMarcao'nun Kerem'e saldırması.Bir yabancı oyuncunun, bir yerlifutbolcuya, hem de takım arkadaşınayaptığı bu durumla ilgiliyorumunuz nedir? Bu eylemincezası ne olmalı?
ALİ GÜLTİKEN: Ben konuyayabancı-yerli olarak değil, iki takımarkadaşının birbirine karşı olan affedilmezbir davranışı olarak bakıyorum.Bir oyucunun takım arkadaşına karşıbu kadar büyük bir nefret ve dahasonrasında da şiddet noktasına gelmesiaçıklanabilir değil. Karşısındakioyuncu ne yapmış olursa olsunhiçbir davranışın karşılığıbu olamaz. Maçın içindekavga ayrıldıktan sonraMarcao'nun kendisiniikaz eden başka birtakım arkadaşına olayıanlatırken burnunu işaretettiğini gördük. Yanikendince şunu söylemeyeçalışıyor: 'Bu genç oyuncu,çabuk havalandı. Havaya girdi vebunun karşılığında da buşekilde davranıyor'…Ne olursa olsun,baktığı noktabaştan sonayanlış. Futboltakımları kendiyazılı olmayankuralları içindebirçok şeyyaşar. Büyükbir disiplin,itaat ve karşılıklısaygı, bunlarınen temel olan kurallarıdır. Kenditakım arkadaşına saygı duymayan biroyuncunun yeteneği ne olursa olsunbu süreçten sonra da hoş görülmesiçok kolay değildir.
PARA CEZASI VERILIR
GÜRCAN BİLGİÇ: İnanılır gibi değil. Sanıyorum Marcao, Kerem'e sola doğru gitmesini söyledi. 'Sus' işaretini görünce de çığırından çıktı. Bu hırsı mı gösterir, yoksa terbiyesizliği mi ya da ikisi birden mi? Yapılan olay affedilir gibi değil. Yabancı-yerli diye ayıramayız. Sahada insanlar, duygular, öfkeler var. Bence anlık değil, geçmişi olan bir hikâyeye sahip bu kavga. Kerem genç diyoruz ama Marcao da çok yaşlı değil. Bu duyguların kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi kulübün değerlerimi yoksa çıkarlarımı ön plana çıkacak,bunu göreceğiz. Kadro dışı olayı, takıma zarar verir. Ağır bir para cezası bekliyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Bu olayın hiçbir şekilde hasıraltı edilmesi mümkün değil. Marcao zaten maçlardada son derece sinirli ve agresifoynayan bir oyuncu. Hakemlerle de rakiplerde de devamlı problem yaşıyor. Bu, Terim'i ilgilendiren bir konu ama Giresun maçındaki olay herkesi aşar. Milyonlarca kişinin gözü önünde bir futbolcunun arkadaşına bu şekilde saldırmasının affı olamaz. Eğer kulüp ile ilişkisi kesilmezse bu durum, hem yönetimin hem Fatih Terim'in başını ağrıtır.
ASLAN GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE
SORU: Heyecanla beklediğimizSüper Lig başladı. İlk hafta maçlarınıgeride bıraktık. Özellikle4 Büyük takımın performansınıkısa kısa analiz eder misiniz?
GÜRCAN BİLGİÇ: Aslında hepsikaldığı yerden devam ediyor.Beşiktaş, şampiyonluğu getiren coşkuluve agresif oyunuyla ÇaykurRizespor'u geçti. Kazanmasıkadar rakibe neredeyse hiçpozisyon vermemesi de önemliydi.En önemli iki transferi dehenüz takıma katılmadı.Galatasaray, büyük hayal kırıklığıydı.Ligin yeni takımına karşı oynamalarınarağmen belirgin bir üstünlüksağlayamadılar. Göndermeyi düşündükleriiki oyuncunun; Feghouli veDiagne'nin maça asılmasıyla kazandılar.Eksiklerle birlikte geçen sezonungerisinde olan tek takım onlardı.
F.BAHÇE'DE PROBLEMLER SÜRÜYOR
GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe'de geçen sezonlardaki problemler devam ediyor. Yine zor atıyor, kolay pozisyon veriyorlar. Yeni sistemin kaosu bu sıkıntıların üstüne tuz biber oldu. Kazanmak önemliydi, bunu başardılar. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın doğru hamleleri, gol kaçırmadan kazanılan bir maç seyrettirdi. Avcı sistemini, oyun şablonunu kurmuştu. Bunukaliteyle (Hamsik,Gervinho) süsleyereksonuca giden bir takımoluşturdu.
ALİ GÜLTİKEN: Bunlar, tüm takımların sezona başlarken hayal ettiği başlangıçlar. Herkesin kendinitest etme çıtası olarak baktığınokta burasıdır. Kimisi Beşiktaş gibi şampiyon bir takım olarak 'Bıraktığım yerden devam edebilir miyim?' sorusunun yanıtını bulur; kimisi, F.Bahçe gibi 'Yeni bir hoca ve yeni bir oyun sistemiyle neler yapabilirim?'in cevabına ulaşır; kimisi Trabzonspor gibi iki sezondur inşa ettiği kadronun sınırını ve kalitesini test etme imkânı yakalar; kimisi de G.Saray gibi geçen sezonun üzüntüsünü bir kenara bırakıp yeni sezona güçlü bir başlangıcın yolunu arar. Tümbunlar sezon başında şampiyonlukhedefindeki takımlarınlige hazır olduğunu gösteriyor. Her takım belli bir çizgide ve noktada lige başladı ve bundan sonrası için erken motivasyon sağladı.
TALİBİ VARSA SATILMALI
LEVENT TÜZEMEN: Kolay kolay rastlamadığımız bir çirkinliğe tanık olduk. Marcao'nun kendisinden yaş ve cüsse olarak küçük olan takım arkadaşı Kerem'e attığı kafalar ve yaptığı el darbeleri tüm dünya basınında yankı buldu. Ben geçmişte bir milli maçta Podolski'nin takım arkadaşı Ballack'a attığı tokadı hatırlıyorum. Ama böylesine canlı izlenen bir maçta Marcao'nun davranış biçimini şaşkınlıkla izledim. Galatasarayyönetimi ve teknik heyeti,Marcao'ya bir yaptırımdabulunmalıdır. G.Saray, örf ve adetleri açısından bu çirkinliğe seyirci kalamaz. Ancak bunu Melo ve Riera olayıyla karıştırmak yanlış olur. Çünkü Riera, o dönemde Melo'ya ailesini de kapsayan küfürler etmişti. Ama Giresun'daki maçta sadece 'sus' işareti yapan Kerem'e bu kadar öfke gösteren Marcao'ya, 'Bunu neden yaptın?' sorusu sorulmalıdır. Antrenmanlardayaşanan kavgaları acabaMarcao kafasına yazdı daKerem'in 'sus' işareti bardağıtaşıran bir damla mıoldu? Marcao'nun ruh halini bir psikolog incelemelidir. Hatta talibi varsa, Marcao ile yollar ayrılabilir. Marcao'yu cezasız bırakmak takım içi disipline zarar verir. Bu, başkakavgaları da tetikleyebilir. Yönetim ve Terim, gücünü gösterecek bir yaptırımda bulunmalı.
BEŞİKTAŞ MAKİNE GİBİ
ÖMER ÜRÜNDÜL: Günümüz futbolunun istediği en önemli ilkelerden bir tanesi, oturmuş sistem. İlk hafta maçlarına baktığımız zaman beklediğim gibi, bu düzeni tam randımanlı Beşiktaş'ta gördüm. Makinenin dişlileri aynenişliyor. Yapılan transferler de doğru hamleler. Alex ve Batshuayi'ninde takıma katılmasıyla SergenYalçın'ın eli daha da güçlenecek. Fenerbahçe, hâlâ saha içi düzenini kurmuş değil. Pereira üçlü defansa döndü. Kadroda orta sahanın kenarlarındaki oyuncular, bu sistem için uygun değil. Ocak ayından beri gereken santrfor transferi bir türlü yapılamadı. Önemli problemler devam ediyor. Güney Koreli stoper Kim iyi çıkarsa, F.Bahçe'nin en güçlü yanlarından biri; Szalai ve Tisserand'ı da işe katarsak stoperler ve kaleci Altay olur. Galatasaray ise henüzhazır bir görüntü vermedi.Cicaldau'ya da uyum içinzaman lazım.
AVCI ÜSTÜNE KOYARAK GİDİYOR
ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile geçen sene oturttuğu sistemi bu sene ofansif aç-ı dan geliştirerek devam ediyor. İyi de transferleryaptılar. Bence en önemli sıkıntı, ofansif anlayıştansonra top rakibe geçince önde ve ortasahada yeterli pres etkinliği yok.
LEVENT TÜZEMEN: Fenerbahçe, dişli bir Adana Demirspor ile oynadı, rakibine ciddi pozisyonlar verdi, kıran kırana geçen maçı kazanmasını bildi. Galatasaray,Trabzonspor ve Beşiktaş,güç ve kalite olarak eksikolan takımlara karşı kolay galibiyetleraldı ve zorlanmadı. Fenerbahçe dışındaki büyükler, kazanmalarına rağmen gerçek güçlerini test edebilecek rakiplerle oynamadılar.