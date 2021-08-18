Oh be! rahatladım

Belçikalı santrforun tam aradığı isim olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü, “Bu sezon işimizi kolaylaştıracak” dedi
Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin başından bu yana birçok oyuncu gündeme gelmiş, önemli görüşmeler yapılmıştı. Bu süreçte teknik direktör Sergen Yalçın'ı, çok istediği isimlerden Michy Batshuayi'nin gelişi oldukça mutlu etti. Transferini dört gözle beklediği 27 yaşındaki Belçikalı santrforun takım için en uygun futbolcu olduğunu düşünen Yalçın'ın, "Sakatlığı yok, fizikselolarak da oynamayahazır, bu bizim içinönemliydi. Her türlügol atma becerisi var. Hızlı,iki ayağını da kullanıyor veatletik bir oyuncu. Ceza sahası içerisindeişlerimizi kolaylaştıracak. Çok faydalı olacağınıdüşünüyorum" dediği öğrenildi. Artık golcü transferini düşünmeyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, bir hayli rahatlarken şimdi stoper isteğinin sonuçlanmasını bekliyor.