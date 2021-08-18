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Giriş Tarihi: 18.8.2021

Oh be! rahatladım

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Oh be! rahatladım

Belçikalı santrforun tam aradığı isim olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü, “Bu sezon işimizi kolaylaştıracak” dedi

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin başından bu yana birçok oyuncu gündeme gelmiş, önemli görüşmeler yapılmıştı. Bu süreçte teknik direktör Sergen Yalçın'ı, çok istediği isimlerden Michy Batshuayi'nin gelişi oldukça mutlu etti. Transferini dört gözle beklediği 27 yaşındaki Belçikalı santrforun takım için en uygun futbolcu olduğunu düşünen Yalçın'ın, "Sakatlığı yok, fiziksel olarak da oynamaya hazır, bu bizim için önemliydi. Her türlü gol atma becerisi var. Hızlı, iki ayağını da kullanıyor ve atletik bir oyuncu. Ceza sahası içerisinde işlerimizi kolaylaştıracak. Çok faydalı olacağını düşünüyorum" dediği öğrenildi. Artık golcü transferini düşünmeyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, bir hayli rahatlarken şimdi stoper isteğinin sonuçlanmasını bekliyor.

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Oh be! rahatladım
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