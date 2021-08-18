Randers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

Süper Lig'e galibiyetle başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Sarı kırmızılı ekip, St. Johnstone'ı geçerken Play-Off turunda Danimarka'dan Randers takımı ile eşleşti. Cimbom, bu turu da geçtiği takdirde gruplara adını yazdıracak. Galatasaray'ın Avrupa serüveni için önem arz eden mücadele Türkiye'den de milyonlarca taraftar tarafından canlı izlenecek. Bu doğrultuda, Randers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı ve son gelişmeler