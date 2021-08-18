Şanlıurfaspor Bolu kampı devam ediyor

Yeni sezona Şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Şanlıurfaspor ikinci etap ta Bolu kampında devam ediyor.

Sarı Yeşilliler Bolu kampında yeni transferlerin de katılımı ile tam kadro teknik Direktör Gürses Kılıç yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü Mehmet Büyükfırat; "Bolu kampımız güzel geçiyor. 20 Haziran'da Boluspor ile özel bir maç yapacağız. 23 Haziran'da Bucaspor ile maçımız var. Bu maçtan sonra Bolu kampımız sonu erecek çalışmalarımız kendi tesislerimizde devam edeceğiz. 28 Haziran'da Diyarbakırspor ile GAP 11 Nisan stadında bir hazırlık maçımız var." diye konuştu.