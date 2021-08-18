Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? Sivasspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 18.8.2021 07:11 Son Güncelleme: 18.8.2021 07:12

Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? Sivasspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı

Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? Sivasspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi play off turu mücadelesinde Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı izlemek ve kırmızı-beyazlı temsilcimizi desteklemek isteyen sporseverler Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi edinmeye çalışıyor. Merak konusu olan Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Sivasspor, play off turunda Kopenhag ile karşılaşacak. Mutlak galibiyet parolasıyla yeşil sahaya çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekibin mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler Sivasspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SİVASSPOR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat detayları şöyle;

  • Sivasspor - Kopenhag mücadelesinde ilk düdük 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 21:00'de çalacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



SİVASSPOR-KOPENHAG MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU

Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 19 Ağustos Perşembe saat 21.00'de oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.



Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı maçın biletleri, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı güney kale arkasında bulunan Passolig noktasında satışa çıktı.

Sivasspor-Kopenhag maçının bilet fiyatları 25 ile 70 lira arasında belirlendi.

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Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? Sivasspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı
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