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Giriş Tarihi: 18.8.2021 08:24 Son Güncelleme: 18.8.2021 08:50

Son dakika: Beşiktaş'tan bir bomba transfer daha! "Gelmeye hazırım"

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş’tan bir bomba transfer daha! Gelmeye hazırım

Son dakika haberi... Michy Batshuayi’nin gelişi Sergen Yalçın’ın yüzünü güldürdü. Belçikalı santrforun tam aradığı isim olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü, "Bu sezon işimizi kolaylaştıracak" dedi. Fernando Lucas, Kaan Ayhan ve Marcelo Guedes transferlerinde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin başından bu yana birçok oyuncu gündeme gelmiş, önemli görüşmeler yapılmıştı. Bu süreçte teknik direktör Sergen Yalçın'ı, çok istediği isimlerden Michy Batshuayi'nin gelişi oldukça mutlu etti.

Transferini dört gözle beklediği 27 yaşındaki Belçikalı santrforun takım için en uygun futbolcu olduğunu düşünen Yalçın'ın, "Sakatlığı yok, fiziksel olarak da oynamaya hazır, bu bizim için önemliydi. Her türlü gol atma becerisi var.

Hızlı, iki ayağını da kullanıyor ve atletik bir oyuncu. Ceza sahası içerisinde işlerimizi kolaylaştıracak. Çok faydalı olacağını düşünüyorum" dediği öğrenildi.

Artık golcü transferini düşünmeyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, bir hayli rahatlarken şimdi stoper isteğinin sonuçlanmasını bekliyor.

FERNANDO: GELMEYE HAZIRIM
Bu arada Çin kulübü Beijing Guoan'la sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Lucas Fernando Martins, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın orta saha transferi için gündeminde olan 29 yaşındaki Brezilyalı, siyah-beyazlı taraftarların ilgisine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bana olumlu mesaj gönderiyorlar, çok mutluyum. Siz harikasınız. Şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa çok istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım. Kalbim sizinle. Herkesi kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım yakında görüşürüz."

KARA KARTAL'DAN BOZDOĞAN HAMLESİ
Beşiktaş, Schalke 04'ten 20 yaşındaki orta saha Can Bozdoğan'ı almak için temaslara başladı. Kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama üzerine görüşmeler yapılıyor.

Alman ekibinde 17 maçta görev yapan genç oyuncu, 2 gol kaydetmişti. Alman Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen gurbetçi futbolcu için Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtildi.

SASSUOLO'NUN KAAN AYHAN İNADI
Siyah-Beyazlılar'ın bir kez daha gündemine giren Kaan Ayhan için görüşmelerde istenilen sonuç elde edilemedi.

Beşiktaş, 26 yaşındaki milli stoper için Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarken, İtalyanlar kiralık olarak bırakmayacaklarını ve 6 milyon Euro'luk bonservis beklentileri olduğunu iletti.

MARCELO GUEDES TEKRAR GÜNDEMDE
2017'de Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo Guedes, Fransız ekibinde kadro dışı bırakıldı.

Vida ve Welinton ile birlikte stoper tandeminde alternatif olabilecek bir isim arayışında olan Siyah-Beyazlılar, 34 yaşındaki oyuncunun serbest kalması durumunda girişimde bulunacak.

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