Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Marcao açıklaması! ’Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye kalkmasın...’

Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sonrası Brezilyalı futbolcu Randers maçının kadrosuna alınmamıştı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Marcao konusuyla ilgili ilk kez konuştu. Galatasaray Televizyonu'na konuşan Burak Elmas, meselenin aile içi olduğuna dikkat çekerken Marcao'ya gerekli cezanın verileceğini ifade etti.
'GALATASARAY ÜZERİNDEN RACON KESMEYE KALKMASINLAR!'
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ve kaptanlarla görüşerek cezanın verileceğini ifade ederken kimsenin Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmaması gerektiğini söyledi!
'MARCAO'NUN SAVUNMASINI ALACAĞIZ'
'Kesinlikle bu olayı tasvip etmiyoruz. Disiplin Talimatı'nın gereği yapılacak. Marcao'nun savunmasını alacağız. Kimse unutmasın Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Dışarıda sadece kendi hevesleri için karar alınmasını bekleyenler, isteklerini Galatasaray'a dikte edemez.
'EN SERT TEPKİYİ VERİRİZ!'
Bazı yorumcuların seviyesiz yorumlarına cevap vermememiz nezaketimizdendir. Yeri geldiğinde en sert tepkiyi veririz. Herkes dikkatli olsun. Galatasaray ile uğramasınlar.