Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Marcao açıklaması! ’Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye kalkmasın...’

'MARCAO'NUN SAVUNMASINI ALACAĞIZ'

'Kesinlikle bu olayı tasvip etmiyoruz. Disiplin Talimatı'nın gereği yapılacak. Marcao'nun savunmasını alacağız. Kimse unutmasın Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Dışarıda sadece kendi hevesleri için karar alınmasını bekleyenler, isteklerini Galatasaray'a dikte edemez.