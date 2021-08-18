Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fatih Terim'in kararıyla Marcao, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers maçının kadrosunda yer almayacak. Marcao'nun Kerem Aktürkoğl'undan özür dilemesi sonrası bazı taraftarlar oyuncunun affedilmesini isterken bazı taraftarlar da kesinlikle takımdan gönderilmesin istiyor.
SON DAKİKA: FATİH TERİM'E MARCAO MESAJI! 'BAŞI AĞRIR...'
SORU: Haftanın olayı şüphesiz Marcao'nun Kerem'e saldırması. Bir yabancı oyuncunun, bir yerli futbolcuya, hem de takım arkadaşına yaptığı bu durumla ilgili yorumunuz nedir? Bu eylemin cezası ne olmalı?
ALİ GÜLTİKEN: Ben konuya yabancı-yerli olarak değil, iki takım arkadaşının birbirine karşı olan affedilmez bir davranışı olarak
bakıyorum. Bir oyucunun takım arkadaşına karşı bu kadar büyük bir nefret ve daha sonrasında da şiddet noktasına gelmesi açıklanabilir değil. Karşısındaki oyuncu ne yapmış olursa olsun hiçbir davranışın karşılığı bu olamaz.
Maçın içinde kavga ayrıldıktan sonra Marcao'nun kendisini ikaz eden başka bir takım arkadaşına olayı anlatırken burnunu işaret ettiğini gördük. Yani kendince şunu söylemeye çalışıyor: 'Bu genç oyuncu, çabuk havalandı. Havaya girdi ve bunun karşılığında da bu şekilde davranıyor'… Ne olursa olsun, baktığı nokta baştan sona yanlış.
Futbol takımları kendi yazılı olmayan kuralları içinde birçok şey yaşar. Büyük bir disiplin, itaat ve karşılıklı saygı, bunların en temel olan kurallarıdır. Kendi takım arkadaşına saygı duymayan bir oyuncunun yeteneği ne olursa olsun bu süreçten sonra da hoş görülmesi çok kolay değildir.
PARA CEZASI VERİLİR!
GÜRCAN BİLGİÇ: İnanılır gibi değil. Sanıyorum Marcao, Kerem'e sola doğru gitmesini söyledi. 'Sus' işaretini görünce de çığırından çıktı. Bu hırsı mı gösterir, yoksa terbiyesizliği mi ya da ikisi birden mi? Yapılan olay affedilir gibi değil.
Yabancı-yerli diye ayıramayız. Sahada insanlar, duygular, öfkeler var. Bence anlık değil, geçmişi olan bir hikâyeye sahip bu kavga. Kerem genç diyoruz ama Marcao da çok yaşlı değil. Bu duyguların kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi kulübün değerleri mi yoksa çıkarları mı ön plana çıkacak, bunu göreceğiz. Kadro dışı olayı, takıma zarar verir. Ağır bir para cezası bekliyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Bu olayın hiçbir şekilde hasıraltı edilmesi mümkün değil. Marcao zaten maçlarda da son derece sinirli ve agresif oynayan bir oyuncu. Hakemlerle de rakiplerde de devamlı problem yaşıyor.
Bu, Terim'i ilgilendiren bir konu ama Giresun maçındaki olay herkesi aşar. Milyonlarca kişinin gözü önünde bir futbolcunun arkadaşına bu şekilde saldırmasının affı olamaz. Eğer kulüp ile ilişkisi kesilmezse bu durum, hem yönetimin hem Fatih Terim'in başını ağrıtır.
LEVENT TÜZEMEN:
Marcao'nun ruh halini bir psikolog incelemelidir. Hatta talibi varsa, Marcao ile yollar ayrılabilir. Olayı cezasız bırakmak takım içi disipline zarar verir!
GÜRCAN BİLGİÇ:
Marcao'nun yaptığı affedilir gibi değil. Sahada insanlar, duygular, öfkeler var. Bence anlık değil, geçmişi olan bir hikâyeye sahip bu kavga..
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Bir futbolcunun arkadaşına saldırmasının affı olamaz. Eğer kulüp ile ilişkisi kesilmezse Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim'in başı ağrır.
TALİBİ VARSA SATILMALI
LEVENT TÜZEMEN: Kolay kolay rastlamadığımız bir çirkinliğe tanık olduk. Marcao'nun kendisinden yaş ve cüsse olarak küçük olan takım arkadaşı Kerem'e attığı kafalar ve yaptığı el darbeleri tüm dünya basınında yankı buldu.
Ben geçmişte bir milli maçta Podolski'nin takım arkadaşı Ballack'a attığı tokadı hatırlıyorum. Ama böylesine canlı izlenen bir maçta Marcao'nun davranış biçimini şaşkınlıkla izledim. Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, Marcao'ya bir yaptırımda bulunmalıdır. G.Saray, örf ve adetleri açısından bu çirkinliğe seyirci kalamaz. Ancak bunu Melo ve Riera olayıyla karıştırmak yanlış olur.
Çünkü Riera, o dönemde Melo'ya ailesini de kapsayan küfürler etmişti. Ama Giresun'daki maçta sadece 'sus' işareti yapan Kerem'e bu kadar öfke gösteren Marcao'ya, 'Bunu neden yaptın?' sorusu sorulmalıdır. Antrenmanlarda yaşanan kavgaları acaba Marcao kafasına yazdı da Kerem'in 'sus' işareti bardağı taşıran bir damla mı oldu?
Marcao'nun ruh halini bir psikolog incelemelidir. Hatta talibi varsa, Marcao ile yollar ayrılabilir. Marcao'yu cezasız bırakmak takım içi disipline zarar verir. Bu, başka kavgaları da tetikleyebilir. Yönetim ve Terim, gücünü gösterecek bir yaptırımda bulunmalı.
BEŞİKTAŞ MAKİNE GİBİ
ÖMER ÜRÜNDÜL: Günümüz futbolunun istediği en önemli ilkelerden bir tanesi, oturmuş sistem. İlk hafta maçlarına baktığımız zaman beklediğim gibi, bu düzeni tam randımanlı Beşiktaş'ta gördüm. Makinenin dişlileri aynen işliyor. Yapılan transferler de doğru hamleler. Alex ve Batshuayi'nin de takıma katılmasıyla Sergen Yalçın'ın eli daha da güçlenecek.
Fenerbahçe, hâlâ saha içi düzenini kurmuş değil. Pereira üçlü defansa döndü. Kadroda orta sahanın kenarlarındaki oyuncular, bu sistem için uygun değil. Ocak ayından beri gereken santrfor transferi bir türlü yapılamadı.
Önemli problemler devam ediyor. Güney Koreli stoper Kim iyi çıkarsa, F.Bahçe'nin en güçlü yanlarından biri; Szalai ve Tisserand'ı da işe katarsak stoperler ve kaleci Altay olur. Galatasaray ise henüz hazır bir görüntü vermedi. Cicaldau'ya da uyum için zaman lazım.