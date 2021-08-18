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Giriş Tarihi: 18.8.2021 08:45 Son Güncelleme: 18.8.2021 08:50

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: 'Fatih Terim'in başı çok ağrır...'

SPOR SERVİSİ
Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

Son dakika Galatasaray haberleri... Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması büyük yankı uyandırdı! Hem Avrupa basınında hem de Marcao'nun ülkesi Brezilya'da çok konuşulan olay sonrası Marcao, kadro dışı kaldı. Kerem Aktürkoğlu'ndan özür dileyen Marcao'nun geleceği kısa süre içinde belli olacak. Sabah Gazetesi Yazarları Marcao'nun Kerem'e saldırmasının arkasındaki nedenleri sıraladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fatih Terim'in kararıyla Marcao, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers maçının kadrosunda yer almayacak. Marcao'nun Kerem Aktürkoğl'undan özür dilemesi sonrası bazı taraftarlar oyuncunun affedilmesini isterken bazı taraftarlar da kesinlikle takımdan gönderilmesin istiyor.

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

SON DAKİKA: FATİH TERİM'E MARCAO MESAJI! 'BAŞI AĞRIR...'

SORU: Haftanın olayı şüphesiz Marcao'nun Kerem'e saldırması. Bir yabancı oyuncunun, bir yerli futbolcuya, hem de takım arkadaşına yaptığı bu durumla ilgili yorumunuz nedir? Bu eylemin cezası ne olmalı?

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

ALİ GÜLTİKEN: Ben konuya yabancı-yerli olarak değil, iki takım arkadaşının birbirine karşı olan affedilmez bir davranışı olarak

bakıyorum. Bir oyucunun takım arkadaşına karşı bu kadar büyük bir nefret ve daha sonrasında da şiddet noktasına gelmesi açıklanabilir değil. Karşısındaki oyuncu ne yapmış olursa olsun hiçbir davranışın karşılığı bu olamaz.

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

Maçın içinde kavga ayrıldıktan sonra Marcao'nun kendisini ikaz eden başka bir takım arkadaşına olayı anlatırken burnunu işaret ettiğini gördük. Yani kendince şunu söylemeye çalışıyor: 'Bu genç oyuncu, çabuk havalandı. Havaya girdi ve bunun karşılığında da bu şekilde davranıyor'… Ne olursa olsun, baktığı nokta baştan sona yanlış.

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

Futbol takımları kendi yazılı olmayan kuralları içinde birçok şey yaşar. Büyük bir disiplin, itaat ve karşılıklı saygı, bunların en temel olan kurallarıdır. Kendi takım arkadaşına saygı duymayan bir oyuncunun yeteneği ne olursa olsun bu süreçten sonra da hoş görülmesi çok kolay değildir.

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

PARA CEZASI VERİLİR!

GÜRCAN BİLGİÇ: İnanılır gibi değil. Sanıyorum Marcao, Kerem'e sola doğru gitmesini söyledi. 'Sus' işaretini görünce de çığırından çıktı. Bu hırsı mı gösterir, yoksa terbiyesizliği mi ya da ikisi birden mi? Yapılan olay affedilir gibi değil.

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

Yabancı-yerli diye ayıramayız. Sahada insanlar, duygular, öfkeler var. Bence anlık değil, geçmişi olan bir hikâyeye sahip bu kavga. Kerem genç diyoruz ama Marcao da çok yaşlı değil. Bu duyguların kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi kulübün değerleri mi yoksa çıkarları mı ön plana çıkacak, bunu göreceğiz. Kadro dışı olayı, takıma zarar verir. Ağır bir para cezası bekliyorum.

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bu olayın hiçbir şekilde hasıraltı edilmesi mümkün değil. Marcao zaten maçlarda da son derece sinirli ve agresif oynayan bir oyuncu. Hakemlerle de rakiplerde de devamlı problem yaşıyor.

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

Bu, Terim'i ilgilendiren bir konu ama Giresun maçındaki olay herkesi aşar. Milyonlarca kişinin gözü önünde bir futbolcunun arkadaşına bu şekilde saldırmasının affı olamaz. Eğer kulüp ile ilişkisi kesilmezse bu durum, hem yönetimin hem Fatih Terim'in başını ağrıtır.

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

LEVENT TÜZEMEN:

Marcao'nun ruh halini bir psikolog incelemelidir. Hatta talibi varsa, Marcao ile yollar ayrılabilir. Olayı cezasız bırakmak takım içi disipline zarar verir!

GÜRCAN BİLGİÇ:

Marcao'nun yaptığı affedilir gibi değil. Sahada insanlar, duygular, öfkeler var. Bence anlık değil, geçmişi olan bir hikâyeye sahip bu kavga..

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

ÖMER ÜRÜNDÜL:

Bir futbolcunun arkadaşına saldırmasının affı olamaz. Eğer kulüp ile ilişkisi kesilmezse Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim'in başı ağrır.

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

TALİBİ VARSA SATILMALI

LEVENT TÜZEMEN: Kolay kolay rastlamadığımız bir çirkinliğe tanık olduk. Marcao'nun kendisinden yaş ve cüsse olarak küçük olan takım arkadaşı Kerem'e attığı kafalar ve yaptığı el darbeleri tüm dünya basınında yankı buldu.

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

Ben geçmişte bir milli maçta Podolski'nin takım arkadaşı Ballack'a attığı tokadı hatırlıyorum. Ama böylesine canlı izlenen bir maçta Marcao'nun davranış biçimini şaşkınlıkla izledim. Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, Marcao'ya bir yaptırımda bulunmalıdır. G.Saray, örf ve adetleri açısından bu çirkinliğe seyirci kalamaz. Ancak bunu Melo ve Riera olayıyla karıştırmak yanlış olur.

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

Çünkü Riera, o dönemde Melo'ya ailesini de kapsayan küfürler etmişti. Ama Giresun'daki maçta sadece 'sus' işareti yapan Kerem'e bu kadar öfke gösteren Marcao'ya, 'Bunu neden yaptın?' sorusu sorulmalıdır. Antrenmanlarda yaşanan kavgaları acaba Marcao kafasına yazdı da Kerem'in 'sus' işareti bardağı taşıran bir damla mı oldu?

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

Marcao'nun ruh halini bir psikolog incelemelidir. Hatta talibi varsa, Marcao ile yollar ayrılabilir. Marcao'yu cezasız bırakmak takım içi disipline zarar verir. Bu, başka kavgaları da tetikleyebilir. Yönetim ve Terim, gücünü gösterecek bir yaptırımda bulunmalı.

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

BEŞİKTAŞ MAKİNE GİBİ

ÖMER ÜRÜNDÜL: Günümüz futbolunun istediği en önemli ilkelerden bir tanesi, oturmuş sistem. İlk hafta maçlarına baktığımız zaman beklediğim gibi, bu düzeni tam randımanlı Beşiktaş'ta gördüm. Makinenin dişlileri aynen işliyor. Yapılan transferler de doğru hamleler. Alex ve Batshuayi'nin de takıma katılmasıyla Sergen Yalçın'ın eli daha da güçlenecek.

Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

Fenerbahçe, hâlâ saha içi düzenini kurmuş değil. Pereira üçlü defansa döndü. Kadroda orta sahanın kenarlarındaki oyuncular, bu sistem için uygun değil. Ocak ayından beri gereken santrfor transferi bir türlü yapılamadı.

Önemli problemler devam ediyor. Güney Koreli stoper Kim iyi çıkarsa, F.Bahçe'nin en güçlü yanlarından biri; Szalai ve Tisserand'ı da işe katarsak stoperler ve kaleci Altay olur. Galatasaray ise henüz hazır bir görüntü vermedi. Cicaldau'ya da uyum için zaman lazım.

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