Son dakika: İşte Marcao krizinin bilinmeyenleri! Usta isim açıkladı: ’Fatih Terim’in başı çok ağrır...’

ALİ GÜLTİKEN: Ben konuya yabancı-yerli olarak değil, iki takım arkadaşının birbirine karşı olan affedilmez bir davranışı olarak

bakıyorum. Bir oyucunun takım arkadaşına karşı bu kadar büyük bir nefret ve daha sonrasında da şiddet noktasına gelmesi açıklanabilir değil. Karşısındaki oyuncu ne yapmış olursa olsun hiçbir davranışın karşılığı bu olamaz.