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Giriş Tarihi: 18.8.2021 22:48 Son Güncelleme: 18.8.2021 22:52

Son dakika: Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar Rennes'e transfer oldu

Son dakika: Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar Rennes’e transfer oldu

Kayserispor, Doğan Alemdar'ın transferi konusunda Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kayserispor'dan yapılan açıklama şöyle: "Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar’ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar’a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz."

Kayserispor, Doğan Alemdar'ın transferi konusunda Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklama şöyle: "Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz."

Doğan Alemdar, ülkemizi Fransa Ligi'nde temsil edecek. Bilindiği gibi; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı Lille'de, Cengiz Ünder ise Marsilya'da forma giyiyor.

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Son dakika: Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar Rennes'e transfer oldu
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