Galatasaray'dan son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao özür diledi! "Verilecek her karara..."

Son dakika... Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde Giresunspor'a konuk oldu. Diagne ve Cicaldau'nun golleriyle 3 puana uzanan Aslan'ın sevinci yarım kaldı. Müsabakanın 63. dakikasında Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından ise yumruk attı. Herkesi şoke eden olayın ardından Brezilyalı savunmacı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
"BENDEN VAZGEÇMENİZİ, BENİ ARTIK İSTEMİYOR OLMANIZI ANLAYABİLİRİM"
Haklı olduğunu düşündüğü bir pozisyonda öfkesine yenik düştüğünü ifade eden Marcao, "Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve belki bu yüzden beni affetmeyecek Galatasaraylılar olacağını biliyorum. Biliyorum, diyorum çünkü bu kulübün taraftarını yakından tanıyorum. O nedenle asıl acısını çektiğim, kırmızı kart, maç oynamama, idari ve maddi cezalardan çok bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor olan bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağırıma gidiyor çünkü ben Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor durumda olan bir gençtim.
Eğer beni sahiplenip bana emek vermeseydiniz belki de kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak da canını acıtıyor. Futbolun mahremiyeti içerisinde pek çok şey yaşar, çoğunu kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm" diye konuştu.
Marcao'dan özür açıklaması geldi! "Her karara saygı duyarım..." | Video
"BU KONUNUN BEDELİNİ BEN ÖDEMELİYİM, EŞİM VE ÇOCUKLARIM DEĞİL"
Hakkında verilecek tüm kararlara saygı duyduğunu belirten Brezilyalı stoper, "Sizler gibi ben de bir insanım. İnsana dair tüm duyguları aynı anda yaşayıp iyi bir örnek de oluşturamadım. Bu nedenle ailesi için yaşayan bir evlat olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasından onların ellerini öperek af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den dünkü davranışımdan ötürü çok çok özür diliyorum. Bana güvenen, bana yatırım yapan, eleştiren ve destek veren başta Fatih Terim hocam olmak üzere tüm hocalarımdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok çok değer verdiğim Galatasaray taraftarından çok özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara da saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın çünkü onlar da bunu hak etmiyor. Hepinizden başta Kerem olmak üzere çok çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı..
"5 MAÇ CEZA ALABİLİR"
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nihat Güman, Marcao hakkındaki ceza sürecini Sabah.com.tr'ye değerlendirdi. İşte Spor Hukuku Uzmanı Nihat Güman'ın Marcao yorumu...
Marcao, takım arkadaşı Kerem'e önce kafa attı sonra da yumruklar savurdu. Burada cezanın tayininde önemli olan nokta saldırının varlığı ve sürekliliği... Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi gereğince Marcao'ya saldırıdan ceza verilebilir. Küfür varsa cezanın miktarında artış olabilir.
Marcao'nun en az 5 maç ceza almasını bekliyorum. Ceza en fazla 10 maça çıkabilir. Muhtemelen cezanın ortası bulunur. 7-8 maçlık bir ceza da olabilir. Hem kafa atması hem de yumruk atması eylemin devamlılığını işaret ediyor. Eylem sürekli olduğu için üst sınırdan ceza verilme ihtimali de var.
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
Giresunspor galibiyetinin ardından konuşan Fatih Terim, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması hakkında konuşmuştu. "Gerekeni yapacağız" diyen deneyimli hocanın açıklamları şöyleydi...
Hepimiz, soyunma odasında, sahanın içinde her türlü münakaşayı ederiz. Hatta neredeyse birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz ama ama ben ilk defa görüyorum böyle bir pozisyonu. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz.
Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Futbolda söylemler, eylemler çoktur. Biz bile oyunculara yükseliyoruz zaman zaman ama bunlar soyunma odasında olur, antrenmanda olur, çözülür. Bunlar hoş olmadı.
Durumu bir şekilde çözeceğiz, kimse merak etmesin. Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya gereken neyse biz yapacağız, yapacaksak. Sakin olalım, ortalık biraz elektrikli. Her şeyi hallederiz, kimse merak etmesin.
Marcao herkesten özür dileyecek, sonra bakarız. Biz bu tip hadiseleri çok gördük, hepsini de çözdük. Biz kimsenin bilmemesine rağmen Melo - Riera'yı da açıkladık. Onu da çözdük, bunu da çözeriz.
Kimse merak etmesin. Sinirle, hiddetle hareket etmeyiz. Sakin olması gereken biziz. Bizim görevimiz herkesi kazanmak, yanlışı ifade etmek. Biz kararları, Galatasaray'ı mutlu etmek için alırız."