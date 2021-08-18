Son dakika: Marcao, Galatasaray’ın Randers maçı kadrosuna alınmadı! Terim’in kararı...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Danimarka'nın Randers takımıyla karşılaşacak. Marcao, bu karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

LUYINDAMA'YA PIYANGO

Marcao yaptığı hareketle Galatasaray'da takım içinde dengeleri de bozdu. Nelsson transferi üzerine satılması düşünülen Luyindama ile ilgili hem Fatih Terim hem yönetim planlarını değiştirdi. Satış listesinden hemen çıkartılan Kongolu stoper, takımda kalacak. Marcao'nun cezalı olduğu süreçte savunmanın ortasında Luyindama-Nelsson ikilisi görev yapacak.