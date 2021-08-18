Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Marcao, Galatasaray'ın Randers maçı kadrosuna alınmadı! Terim'in kararı...
Giriş Tarihi: 18.8.2021 09:05 Son Güncelleme: 18.8.2021 09:18

Son dakika: Marcao, Galatasaray'ın Randers maçı kadrosuna alınmadı! Terim'in kararı...

Son dakika: Marcao, Galatasaray’ın Randers maçı kadrosuna alınmadı! Terim’in kararı...

Son dakika haberi... Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, Galatasaray'ın Randers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçının kadrosuna alınmadı. Marcao, dün akşam hem Kerem'den hem de Galatasaray taraftarlarından özür dilemişti. Galatasaray'ın Marcao konusunda alacağı kararı kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Danimarka'nın Randers takımıyla karşılaşacak. Marcao, bu karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

LUYINDAMA'YA PIYANGO
Marcao yaptığı hareketle Galatasaray'da takım içinde dengeleri de bozdu. Nelsson transferi üzerine satılması düşünülen Luyindama ile ilgili hem Fatih Terim hem yönetim planlarını değiştirdi. Satış listesinden hemen çıkartılan Kongolu stoper, takımda kalacak. Marcao'nun cezalı olduğu süreçte savunmanın ortasında Luyindama-Nelsson ikilisi görev yapacak.

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Son dakika: Marcao, Galatasaray'ın Randers maçı kadrosuna alınmadı! Terim'in kararı...
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