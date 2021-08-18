Son dakika: Marcao’nun eşinden Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao yaptığı açıklamada hakkında verilecek karara saygı duyacağını belirterek, Galatasaray camiasından, hocası Fatih Terim ve genç oyuncu ile ailesinden özür dilemişti.
Breziyalı futbolcunun eşi de sosyal medyadan bir paylaşım yaparak; "Affetmek erdemliktir, yüceliktir. İnşallah Galatasaray ailesi özrünü ve pişmanlığını kabul eder... Dileğim bu çünkü ailece iyi insanlarsınız ve Galatasaray'ı ve taraftarı çok sevdiğinizi biliyorum." ifadelerini kullandı.
MARCAO'YU 5 İLA 10 MAÇ ARASI CEZA BEKLİYOR
Giresunspor - Galatasaray maçının 63. dakikasında Kerem Arktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin talimatları 44. maddesine göre saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası veriliyor.