Son dakika: Marcao’nun eşinden Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao yaptığı açıklamada hakkında verilecek karara saygı duyacağını belirterek, Galatasaray camiasından, hocası Fatih Terim ve genç oyuncu ile ailesinden özür dilemişti.

Breziyalı futbolcunun eşi de sosyal medyadan bir paylaşım yaparak; "Affetmek erdemliktir, yüceliktir. İnşallah Galatasaray ailesi özrünü ve pişmanlığını kabul eder... Dileğim bu çünkü ailece iyi insanlarsınız ve Galatasaray'ı ve taraftarı çok sevdiğinizi biliyorum." ifadelerini kullandı.