Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türk oyuncuların saldırmaması için takımdan ayrı uçağa götürülen Brezilyalı futbolcunun neden genç oyuncuya vurduğu da ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi de Marcao'ya verilecek cezayı belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...
Giresun deplasmanında mücadelenin 63. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao kırmızı kart görüp apar topar soyunma odasına giderken, sonrasında ise takım arkadaşlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.
Yolda kimsenin konuşmadığı oyuncu, İstanbul'da da takımdan uzak tutuldu. İşte anbean yaşananlar:
SOYUNMA ODASI
Kerem'den yana tavır alan kaptan Arda Turan ve diğer oyuncular, Marcao'nun bu hareketine çok sinirlendi. Soyunma odasında Marcao'nun üzerine yürümek isteyen bazı oyuncuları yardımcı antrenörler güçlükle durdurdu. Brezilyalı oyuncu takımdan ayrı olarak havalimanına gönderildi.
İSTANBUL HAVALİMANI
Uçakta yalnız başına oturan Marcao'nun kimse yüzüne bile bakmadı. Krizin büyümesinden endişe eden kulüp yetkilileri, Giresun'dan İstanbul'a dönüşte Marcao'nun takımla bir araya gelmemesi için yoğun çaba harcadı.
İstanbul'a varıldığında da takım otobüsüne alınmadı ve kendisi için ayarlanan özel araçla havalimanından ayrıldı.
METİN OKTAY TESİSLERİ
Takım arkadaşlarıyla arasına mesafe koyulması istenen oyuncunun dün Florya'da yapılan antrenmana da katılmasına izin verilmedi.
"BUNUN BEDELİNİ ÖDEMELİ"
Kerem'e saldırısı sonrasında takım içinde kimse Marcao ile konuşmama kararı aldı. 25 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için takım arkadaşları "Kerem'e yaptığı bu hareketi affetmiyoruz! Bedelini ödemeli" görüşünü paylaşarak topu teknik heyete attı.
Yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari direktör yardımcısı Hakan Balta dönüş yolunda sık sık oyuncuların yanına gidip sakinleştirici konuşmalar yaptı.
İŞTE O AN!
Olayın ardından Kerem'e sarılarak Marcao'nun atılışını izleyen Terim, Marcao'nun yüzünü bile görmek istemiyor. Deneyimli teknik adam, "Kerem bizim kıymetlimiz" diyerek oyuncusuna sahip çıkarken, verilecek cezaya da direkt dahli olacak.
MARCAO'NUN KEREM'E NEDEN SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI: SEN KAPTAN MISIN, SUS DİYORSUN
Kavganın Marcao cephesinde ise 'sus' işaretinin patlama noktası olduğu öğrenildi.
Muslera ve Arda'nın ardından 3. kaptan olan Marcao'nun, saha içinde iki kez yerine geçmesi için uyardığı Kerem'in 'sus' demesine sinirlendiği ve "Sen kaptan mısın bana sus diyorsun" diye bağırarak saldırıya geçtiği ortaya çıktı.
MARCAO'NUN CEZASI BELLİ OLDU: SÜRESİZ KADRO DIŞI VE AĞIR PARA CEZASI
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, Marcao'nun geleceğiyle ilgili karar vermek için dün toplandı. Zirvenin ardından Brezilyalı'dan 48 saat içinde savunma yapması istendi.
Marcao'nun yarına kadar savunmasını vereceği ve sözleşme feshinin gündemde olmadığı bildirildi. Oyuncunun süresiz kadro dışı bırakılıp, ağır para cezasına çarptırılacağı ifade edildi.