Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 18.8.2021 06:56 Son Güncelleme: 18.8.2021 07:04

Son dakika: Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

Son dakika haberi... Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na attığı yumruklarla herkesi şoka uğratan Marcao, uçakta tek başına kaldı. Türk oyuncuların saldırmaması için takımdan ayrı uçağa götürülen Brezilyalı futbolcu, İstanbul'da da evine yalnız gitti. Brezilyalı oyuncunun Kerem'e neden vurduğu da ortaya çıktı. Bu arada Galatasaray yönetimi Marcao'ya verilecek cezayı belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türk oyuncuların saldırmaması için takımdan ayrı uçağa götürülen Brezilyalı futbolcunun neden genç oyuncuya vurduğu da ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi de Marcao'ya verilecek cezayı belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

Giresun deplasmanında mücadelenin 63. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao kırmızı kart görüp apar topar soyunma odasına giderken, sonrasında ise takım arkadaşlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

Yolda kimsenin konuşmadığı oyuncu, İstanbul'da da takımdan uzak tutuldu. İşte anbean yaşananlar:

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

SOYUNMA ODASI

Kerem'den yana tavır alan kaptan Arda Turan ve diğer oyuncular, Marcao'nun bu hareketine çok sinirlendi. Soyunma odasında Marcao'nun üzerine yürümek isteyen bazı oyuncuları yardımcı antrenörler güçlükle durdurdu. Brezilyalı oyuncu takımdan ayrı olarak havalimanına gönderildi.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

ORDU-GİRESUN HAVALİMANI

Kimse Marcao ile konuşmazken, oyuncu tek başına uçağa gitti...

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

İSTANBUL HAVALİMANI

Uçakta yalnız başına oturan Marcao'nun kimse yüzüne bile bakmadı. Krizin büyümesinden endişe eden kulüp yetkilileri, Giresun'dan İstanbul'a dönüşte Marcao'nun takımla bir araya gelmemesi için yoğun çaba harcadı.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

İstanbul'a varıldığında da takım otobüsüne alınmadı ve kendisi için ayarlanan özel araçla havalimanından ayrıldı.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

METİN OKTAY TESİSLERİ

Takım arkadaşlarıyla arasına mesafe koyulması istenen oyuncunun dün Florya'da yapılan antrenmana da katılmasına izin verilmedi.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

"BUNUN BEDELİNİ ÖDEMELİ"
Kerem'e saldırısı sonrasında takım içinde kimse Marcao ile konuşmama kararı aldı. 25 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için takım arkadaşları "Kerem'e yaptığı bu hareketi affetmiyoruz! Bedelini ödemeli" görüşünü paylaşarak topu teknik heyete attı.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

Yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari direktör yardımcısı Hakan Balta dönüş yolunda sık sık oyuncuların yanına gidip sakinleştirici konuşmalar yaptı.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

İŞTE O AN!
Olayın ardından Kerem'e sarılarak Marcao'nun atılışını izleyen Terim, Marcao'nun yüzünü bile görmek istemiyor. Deneyimli teknik adam, "Kerem bizim kıymetlimiz" diyerek oyuncusuna sahip çıkarken, verilecek cezaya da direkt dahli olacak.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

MARCAO'NUN KEREM'E NEDEN SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI: SEN KAPTAN MISIN, SUS DİYORSUN

Kavganın Marcao cephesinde ise 'sus' işaretinin patlama noktası olduğu öğrenildi.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

Muslera ve Arda'nın ardından 3. kaptan olan Marcao'nun, saha içinde iki kez yerine geçmesi için uyardığı Kerem'in 'sus' demesine sinirlendiği ve "Sen kaptan mısın bana sus diyorsun" diye bağırarak saldırıya geçtiği ortaya çıktı.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

MARCAO'NUN CEZASI BELLİ OLDU: SÜRESİZ KADRO DIŞI VE AĞIR PARA CEZASI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, Marcao'nun geleceğiyle ilgili karar vermek için dün toplandı. Zirvenin ardından Brezilyalı'dan 48 saat içinde savunma yapması istendi.

Son dakika: Marcao’nun Kerem’e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu

Marcao'nun yarına kadar savunmasını vereceği ve sözleşme feshinin gündemde olmadığı bildirildi. Oyuncunun süresiz kadro dışı bırakılıp, ağır para cezasına çarptırılacağı ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor
SON DAKİKA || Emekli ve memura 3600 ek gösterge zammı: 1.8 milyon kişi yararlanacak...
Son dakika: Sergen Yalçın ve Fatih Terim Gedson'dan vazgeçmiyor! Beşiktaşlıları heyecanlandıracak gelişme...
Son dakika: Lionel Messi sonrası Real Madrid'den PSG’ye nispet! Dünya yıldızlarını kadrosuna topluyor…
Milli Eğitim Bakanlığında Görev yapan öğretmenler dikkat!
SON DAKİKA: Marcao krizi sonrası neler yaşandı? Maç biter bitmez soyunma odası karıştı Arda Turan...
SON DAKİKA | Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! 'Bina çöküyor abi hakkını helal et'
AB'den son dakika Afganistan açıklaması! Taliban ile iş birliği için şartlarını sıraladı
Son dakika: Tahliye uçağının tekerinden insan bedeni çıkmıştı! ABD'den flaş hamle
Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao özür diledi! "Verilecek her karara..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA