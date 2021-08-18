Son dakika: Marcao’nun yerine transfer yapılacak mı? Fatih Terim’den flaş sözler

Son dakika... Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turunda yarın (19 Ağustos) Randers ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz, tur için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Zorlu mücadele öncesinde Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Giresunspor müsabakasında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun kadro dışı bırakılma kararını değerlendiren Terim, "Marcao hata yaptı, cezasını çekiyor. Biz bunu yöneteceğiz. Önce Başkanımız ardından kulübümüz gerekli açıklamayı yapmıştır. Galatasaray'ın çıkarlarını koruyacağız ancak değerlerimizden de ödün vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
En az 5 maç ceza alması beklenen Brezilyalı oyuncuyu kadro dışı bırakan sarı-kırmızılı takım, Marcao'nun savunmasını aldıktan sonra idari ve mali olarak nasıl bir ceza verileceğini de açıklayacak. Marcao'nun uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali hayli yüksek. Bu durumda ise akıllara savunmaya takviye yapılıp yapılmayacağı sorusu geliyor.
"GALTASARAY'DA DEĞİŞİM DEVAM EDECEK"
Fatih Terim, basın toplantısında bu soruya cevap verdi. İşte detaylar...
"Marcao bir hata yaptı ve cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi görünüyor. Ben Galatasaray değerlerini yaşayarak öğrendim. G.Saray'ın çıkarlarını her zaman koruyacağım ama değerlerimizden ödün vermeyeceğim.
Her takımın soyunma odasında, koridorlarda, antrenman sahasında bu olaylar olur. Ama Marcao'nun olayı akredite alanında oldu. O yüzden farklı. Ancak biz kimsenin sözüyle hareket etmeyiz.
Marcao hata yaptı, cezasını çekiyor. Biz bunu yöneteceğiz. Önce Başkanımız ardından kulübümüz gerekli açıklamayı yapmıştır. Galatasaray'ın çıkarlarını koruyacağız ancak değerlerimizden de ödün vermeyeceğiz.
Marcao bizim şu an oyuncumuz, gerekli açıklamalar yapıldı. Marcao da özür diledi. Her kulüpte bunun gibi birçok bilinmeyen olay vardır, olur bunlar. Kerem'in gençliğinden bahsediyoruz.
Ancak Marcao da 35 yaşında değil, aralarında 2 yaş var. Kerem'i toparlayacağız. Bu olayın disiplinle bir alakası da yok. O an verilen reaksiyondur. Marcao ile henüz görüşmedim.
MARCAO'NUN YERİNE TRANSFER YAPILACAK MI?
Galatasaray'daki değişim 7 Eylül'e kadar devam edecek. Yarın bir gün her şey değişebilir ama biz kimsenin sözleriyle iş yapmayız. Şu an transfer konuşmak için erken.
Randers maçında 4-5 değişiklik yapmak istiyorum. Luyindama'nın yanında Alpaslan oynayacak. Diagne iyi gidiyor bence. Böyle devam etmesini istiyorum. Galatasaray'ın bana verdiği kadrodaki herkesi kullanmaktan yanayım.
OĞULCAN İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI!
Oğulcan Çağlayan için Rizespor ile anlaştık. Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle verdik ama opsiyon koyduk, transferi durumunda öncelik bizde. Yunus Akgün ve Atalay'ı kiralık verdik.
MARCAO KADRO DIŞI KALDI!
Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, kadro dışı bırakıldı. Galatasaray, oyuncunun savunmasını aldıktan sonra verilecek olan idari ve mali cezayı açıklayacak.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle: "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.
2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir."
MARCAO'DAN ÖZÜR AÇIKLAMASI...
Giresunspor maçının 63. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, bugün sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Ani bir öfke patlaması yaşadığını belirten Brezilyalı yıldız şu ifadeleri kullandı:
"Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve belki bu yüzden beni affetmeyecek Galatasaraylılar olacağını biliyorum. Biliyorum, diyorum çünkü bu kulübün taraftarını yakından tanıyorum. O nedenle asıl acısını çektiğim, kırmızı kart, maç oynamama, idari ve maddi cezalardan çok bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor olan bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağırıma gidiyor çünkü ben Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor durumda olan bir gençtim.
Eğer beni sahiplenip bana emek vermeseydiniz belki de kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak da canını acıtıyor. Futbolun mahremiyeti içerisinde pek çok şey yaşar, çoğunu kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm.
Marcao'dan özür açıklaması geldi! "Her karara saygı duyarım..." | Video
Sizler gibi ben de bir insanım. İnsana dair tüm duyguları aynı anda yaşayıp iyi bir örnek de oluşturamadım. Bu nedenle ailesi için yaşayan bir evlat olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasından onların ellerini öperek af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den dünkü davranışımdan ötürü çok çok özür diliyorum. Bana güvenen, bana yatırım yapan, eleştiren ve destek veren başta Fatih Terim hocam olmak üzere tüm hocalarımdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok çok değer verdiğim Galatasaray taraftarından çok özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara da saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın çünkü onlar da bunu hak etmiyor. Hepinizden başta Kerem olmak üzere çok çok özür diliyorum"