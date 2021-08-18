Son dakika: Marcao’nun yerine transfer yapılacak mı? Fatih Terim’den flaş sözler

Eğer beni sahiplenip bana emek vermeseydiniz belki de kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak da canını acıtıyor. Futbolun mahremiyeti içerisinde pek çok şey yaşar, çoğunu kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm.

Marcao'dan özür açıklaması geldi! "Her karara saygı duyarım..." | Video

Sizler gibi ben de bir insanım. İnsana dair tüm duyguları aynı anda yaşayıp iyi bir örnek de oluşturamadım. Bu nedenle ailesi için yaşayan bir evlat olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasından onların ellerini öperek af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den dünkü davranışımdan ötürü çok çok özür diliyorum. Bana güvenen, bana yatırım yapan, eleştiren ve destek veren başta Fatih Terim hocam olmak üzere tüm hocalarımdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok çok değer verdiğim Galatasaray taraftarından çok özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara da saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın çünkü onlar da bunu hak etmiyor. Hepinizden başta Kerem olmak üzere çok çok özür diliyorum"