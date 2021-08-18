Son dakika: Trabzonspor’dan bir takviye daha! Siopis transferinde anlaşma sağlandı...

Son dakika bilgisine göre Trabzonspor, Süper Lig'in deneyimli oyuncularından Manolis Siopis'i transfer etti. Trabzonspor, daha önce Siopis'in kendisiyle anlaşmıştı. Alanyaspor ile devam eden görüşmeler sona erdi ve Yunan orta saha oyuncusu Trabzon'a davet edildi. Trabzonspor, Süper Lig'in ilk maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek haftayı lider kapatmıştı.
SON DAKİKA: TRABZONSPOR TRANSFERİ BİTİRDİ! BAKASETAS & SİOPİS BULUŞTU...
Hem Alanyaspor hem de Yunanistan milli takımında birlikte forma giyen Bakasetas ve Siopis, Trabzon'da buluştu.
Siois, bu sezon Trabzonspor'un 8. transferi oldu. Bordo mavililer Bruno Peres, Gervinho, Fode Koita, Hamsik, İsmail Köybaşı, Dorukhan ve Cornelius'tan sonra 8. imza oldu.