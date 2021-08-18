Son dakika: Trabzonspor’dan bir takviye daha! Siopis transferinde anlaşma sağlandı...

Son dakika bilgisine göre Trabzonspor, Süper Lig'in deneyimli oyuncularından Manolis Siopis'i transfer etti. Trabzonspor, daha önce Siopis'in kendisiyle anlaşmıştı. Alanyaspor ile devam eden görüşmeler sona erdi ve Yunan orta saha oyuncusu Trabzon'a davet edildi. Trabzonspor, Süper Lig'in ilk maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek haftayı lider kapatmıştı.