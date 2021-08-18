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Giriş Tarihi: 18.8.2021 14:19 Son Güncelleme: 18.8.2021 14:24

Son dakika: Trabzonspor'dan bir takviye daha! Siopis transferinde anlaşma sağlandı...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor’dan bir takviye daha! Siopis transferinde anlaşma sağlandı...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'e çok iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, transfer hamlelerine de devam ediyor. Bordo mavililer Alanyaspor'da forma giyen Yunan orta saha oyuncusu Siopis'in kulübü Alanyaspor ile anlaştı. Trabzonspor, daha önce oyuncuyla da anlaşma sağlamıştı. Siopis, Trabzon'a davet edildi. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberi...

Son dakika bilgisine göre Trabzonspor, Süper Lig'in deneyimli oyuncularından Manolis Siopis'i transfer etti. Trabzonspor, daha önce Siopis'in kendisiyle anlaşmıştı. Alanyaspor ile devam eden görüşmeler sona erdi ve Yunan orta saha oyuncusu Trabzon'a davet edildi. Trabzonspor, Süper Lig'in ilk maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek haftayı lider kapatmıştı.

SON DAKİKA: TRABZONSPOR TRANSFERİ BİTİRDİ! BAKASETAS & SİOPİS BULUŞTU...

Hem Alanyaspor hem de Yunanistan milli takımında birlikte forma giyen Bakasetas ve Siopis, Trabzon'da buluştu.

Siois, bu sezon Trabzonspor'un 8. transferi oldu. Bordo mavililer Bruno Peres, Gervinho, Fode Koita, Hamsik, İsmail Köybaşı, Dorukhan ve Cornelius'tan sonra 8. imza oldu.

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Son dakika: Trabzonspor'dan bir takviye daha! Siopis transferinde anlaşma sağlandı...
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