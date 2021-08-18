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Giriş Tarihi: 18.8.2021

Süresiz kadro dışı ağır para cezası

Süresiz kadro dışı ağır para cezası

Galatasaraylı idareciler, Marcao’dan yarına kadar savunmasını vermesini istedi. Sözleşme feshinin gündemde olmadığı ve oyuncunun süresiz olarak kadro dışı bırakılacağı bildirildi

G.Saray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, Marcao'nun geleceğiyle ilgili karar vermek için dün toplandı. Zirvenin ardından Brezilyalı'dan 48 saat içinde savunma yapması istendi. Marcao'nun yarına kadar savunmasını vereceği ve sözleşme feshinin gündemde olmadığı bildirildi. Oyuncunun süresiz kadro dışı bırakılıp, ağır para cezasına çarptırılacağı ifade edildi.

DÜNYA ONU KONUŞTU
MARCA (İspanya): Takım arkadaşına kafa ve yumruk atan Galatasaraylı futbolcu ihraç edildi. AS (İspanya): Falcao'nun iki takım arkadaşı, oyunun ortasında kavga etti. Marcao kendini kaybetti. OLE (Portekiz): Utanç verici olduğu kadar sıra dışıydı. TVI24 (Portekiz): Marcao kendini kaybetti ve Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Takım arkadaşının yanına gidip ona kafa attı. Voetbalzone (Hollanda): Birden ortalık karıştı. Marcao, saha içinde Kerem Aktürkoğlu'na öfkeyle saldırdı. Corriere dello Sport (İtalya): Galatasaray karıştı. Marcao maçın ortasında takım arkadaşı Kerem'e önce kafa sonra da yumruk attı.

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Süresiz kadro dışı ağır para cezası
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