Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı canlı yayın kanalı





Mourinho, Roma'da bir misyon üstlenmesine ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Evet kolay olmadı, yeni şeyler görüyoruz burada. Roma, takım olmaya yeni başladı. Burada en çok gözlemlediğim şey çalışma isteği oldu. Taraftarlar hariç herkes çalışıyor. Bu oyunculara da yansıyor pozitif anlamda. Örnek verecek olursak yarın maçtan sonra eve dönmeyeceğiz, kamp yapacağız. Bu da oyuncuların bu misyonu üstlendiğinin göstergesi. Fedakarlık yapmak lazım, herkes yapıyor. Profesyonel bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yaratmak için kazanmamız lazım. Kazanamazsak bu ortamı yapamayacağız. Kazanamadan hiçbir şey elde edemiyorsunuz."

Trabzonspor ile ilgili izlenimlerini de aktaran Mourinho, "Öncelikle tarih görüyorum Türkiye ve Avrupa'da. Şampiyon takım görüyorum. Büyük camia olduğunu hissediyoruz. Ekip olarak organize bir takım görüyorum. Tabii ki kaliteli hocayla bu başlıyor. Ne yapacaklarını iyi bilen oyuncu grubu var, çok tecrübeliler. İki maçı da kazanmak istiyoruz. Roma'ya işi bırakmak istemiyoruz. Rakibimize kesinlikle saygı duyuyoruz." şeklinde konuştu.